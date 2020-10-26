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Aktüel İHH'den Moro'ya sel yardımı
Aktüel

İHH'den Moro'ya sel yardımı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:53:31 -
İHH'den Moro'ya sel yardımı

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Bangsamoro'da meydana gelen sel felaketi için acil yardım çalışması başlattı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, sel felaketinde ilk etapta zarar gören 2 bin 500 aileye acil yardım gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

Bangsamoro'nun Mindanao adasında şiddetli yağmurlar sonucu nehirlerin yükselmesiyle oluşan sel sonucu 20 binden fazla ev, binlerce aile ve 100 binlerce Morolu etkilendi.

Sel sonrası meydana gelen heyelanlar nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı ve bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.

İHH, sel felaketinin hemen ardından bölgede acil yardım çalışmaları kapsamında pirinç, şeker, kurutulmuş balık ve içecekten oluşan acil yardım paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Sel felaketi sonrası bölgede acil olarak barınma, gıda ve hijyen paketlerine ihtiyaç bulunuyor.

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