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Aktüel İHH'den İdlib ve Halep'te 9 bin 337 yetim için nakdi yardım
Aktüel

İHH'den İdlib ve Halep'te 9 bin 337 yetim için nakdi yardım

Yeniakit Publisher
2020-09-07 13:54:00 -
İHH'den İdlib ve Halep'te 9 bin 337 yetim için nakdi yardım

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, "Yetim Sponsorluk Sistemi" kapsamında, Suriye'nin İdlib ve Halep kentlerinde yaşayan 9 bin 337 yetim çocuk için nakdi yardım yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Erdal Ağca, yaptığı yazılı açıklamada, savaşa rağmen yetimlerin bir geleceğinin olması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Yetimlere düzenli sosyal nakdi destek verildiğini anlatan Ağca, şunları kaydetti:

''Suriye’de 10 yıldır devam eden iç savaş çok sayıda çocuğu yetim bıraktı. Bu mağduriyeti en aza indirerek ülkelerini yeniden inşa edecek bireylerin yetiştirilebilmesi amacıyla yetim sponsorluk sistemimizi sürdürüyoruz. Bu sistem sayesinde her ay düzenli olarak 9 bin 337 Suriyeli yetimimize sosyal nakdi destek veriyor ve onların en asli ihtiyaçlarını gidermiş oluyoruz. Sponsorluk sisteminin bağışçıların destekleri sayesinde yürütülüyor. Maalesef Suriye’deki iç savaştan en çok yetimler etkilendi. Bu yaraları sarmak için yürüttüğümüz yetim sponsorluk sistemi bağışçılarımızın katkılarıyla devam ediyor. Daha fazla yetime sahip çıkabilmek için vicdan sahiplerinin desteklerini talep ediyoruz.''


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