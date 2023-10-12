İHH’dan Sudan’a 30 konteynerlik yardım malzemesi

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan’da başlayan çatışmalar devam ediyor. Çatışmalar sebebiyle milyonlarca kişi ülke içinde ve dışında farklı noktalara göç etti.

Su, gıda ve yakıt krizinin ciddi boyutlara ulaştığı ülkede, insani yardımlara büyük ihtiyaç var.





İlk yardımlardan 200 bine yakın kişi istifade etti

Yaşanan iç çatışmaların ardından ülkede çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, Haziran ayında ülkeye yönelik “Rotamız Sudan Yükümüz İyilik” sloganıyla büyük kapsamlı bir acil yardım çalışması başlattı.

Çalışmaların ilk etabında, Temmuz ayında 15 konteynerlik insani yardım malzemesi ülkeye gönderildi. Gönderilen yardımlardan 9 farklı şehirdeki 200 bine yakın kişi istifade etti.

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12 farklı bölgede dağıtımlar yapılacak

Vakıf, çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 30 konteynerlik insani yardım malzemesini daha ülkeye gönderdi. Konteynerlerin içerisinde; gıda ürünleri, battaniye, deterjan, kadın pedi, bebek bezi, elbise, terlik, mat, uyku tulumu, ayakkabı ve tekerlekli sandalye gibi ürünler yer alıyor.

Yardımların dağıtımının planlandığı eyaletler ise şu şekilde: Port Sudan, Hartum, Nil Nehri, Kuzey, Cezire, Beyaz Nil, Mavi Nil, Kuzey Kordofan ile, Kuzey, güney, doğu ve orta Darfur.”

“Verilen destekler, yüzlerde tebessüme vesile oluyor”

Yardım çalışması ile ilgili açıklama yapan İHH Doğu Afrika Masasından Yasin Demir, çatışmalar sebebiyle milyonlarca Sudanlının farklı bölgelere göç ettiğini hatırlattı. Demir, “Ülkede çok sayıda çocuk yetim kaldı. Şu an bulundukları yerlerdeki hayat şartları temel standartların çok altında. Gıda malzemelerine ve suya düzenli bir şekilde erişemiyorlar. Verdiğimiz destekler, iç karışıklığın tüm izlerini silemese de, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzlerinde tebessüme vesile oluyor. Destek olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Gönderilen 30 konteynerlik yardımla beraber, İHH tarafından şu ana kadar ülkeye gönderilen toplam konteyner sayısı 45’e ulaştı.

Destek olmak için

Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine İHH aracılığıyla destek olmak için, SUDAN yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL bağışta bulunulabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına, açıklama kısmına SUDAN yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.