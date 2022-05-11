İHH'dan, göçmen provokasyonuna ilişkin açıklama! 'Irkçı söylemlere karşı hep beraber duracağız'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın öncülük ettiği yabancı düşmanlığına ilişkin açıklamada bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, "Irkçı söylemlere karşı hep beraber duracağız." dedi.
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İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın öncülüğünde yürütülen göçmen provokasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.
"Biz insanız. İnsan, zorda kalanın yardımına koşandır, elinden tutandır." diyen Yıldırım, "Bütün etnik yapılar olarak bu ülkenin içerisinde yaşamayı becereceğiz. Irkçı söylemlere karşı hep beraber duracağız." ifadelerini kullandı.
Yıldırım sözlerini, "Küçük bir yetimin kalbine korku salan Allah ile karşı karşıyadır." mesajı ile tamamladı.