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Aktüel İHH’dan depremlerin yaşandığı Venezuela’ya acil yardım
Aktüel

İHH’dan depremlerin yaşandığı Venezuela’ya acil yardım

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İHH İnsani Yardım Vakfı, 24 Haziran’da yaşanan 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerle büyük yıkıma uğrayan Venezuela’nın La Guiara bölgesinde yardım çalışmalarında bulundu. Çalışmalar kapsamında, sıcak yemek, içme suyu, gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtımları yapıldı.

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler birçok bölgeyi etkiledi. Depremler sebebiyle çok sayıda bina yıkıldı ve 5 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

Deprem sonrası Venezuela’ya yönelik acil yardım çalışmalarına başlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, depremden etkilenen Venezuelalılara yönelik farklı alanlarda yardım çalışmalarında bulundu.

 

Sıcak yemek, gıda kolisi ve hijyen paketi desteği

Çalışmanın ilk etabında 2 farklı noktada 250 adet hijyen paketi ve 250 adet gıda paketi dağıtıldı. Sonrasında depremden etkilenen bölgelerden olan La Guaria bölgesinde Eyalet Valisi Jose Alejandro Teran’ın katılımıyla 1000 adet hijyen paketinin dağıtımı yapıldı.

İHH ekipleri, yine aynı bölgede 1000 adet sıcak yemek ve 13,5 ton içme suyu dağıttı.

 

İHH’ya teşekkür

Yürütülen çalışmalarla alakalı açıklama yapan İHH ekibinden Mehmet Çelik, “İHH İnsani Yardım Vakfı olarak, 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerle büyük yıkım yaşanan Venezuela’nın La Guaria bölgesindeyiz. Yaraları sarmak için depremzedelere yönelik hazırlamış olduğumuz gıda kolilerini buradaki ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyoruz” dedi.

İHH’nın dağıtım çalışmasına katılan La Guaira Eyalet valisi Jose Alejandro Teran da, İHH’ya destekleri için teşekkür etti. Teran, “La Guaira halkı adına kendilerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tamamen karşılıksız, hiçbir çıkar gözetmeyen bir yardımdır ve Türk halkının ve kuruluşlarının sahip olduğu gerçek insani dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir” dedi.

İHH’nın ülkedeki yardım çalışmaları devam ediyor.

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