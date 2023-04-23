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Aktüel İHH’dan deprem bölgelerinde 1 milyon 220 bin kişiye iftarlık ve sahurluk ikramı
Aktüel

İHH’dan deprem bölgelerinde 1 milyon 220 bin kişiye iftarlık ve sahurluk ikramı

Yeniakit Publisher
2023-04-23 11:48:00 -

İHH İnsani Yardım Vakfı, depremden etkilenen illerde bulunan aşevlerinde Ramazan’ın başından bu yana her gün iftar ve sahur ikramlarında bulunuyor. İHH’nın 6 ildeki 18 aşevinde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 220 bin kişiye iftar ve sahur yemeği dağıtıldı.

Depremin ilk saatlerinden itibaren arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, Ramazan’da da deprem bölgelerindeki çalışmalarına devam ediyor.

Depremden etkilenen illerde gıda paketi, zekat ve fitre dağıtımlarında bulunan İHH; ayrıca aşevlerinde de iftarlık ve sahurluk ikramlarında bulunuyor.

Günde 51 bin iftar ve sahur yemeği ikramı

İHH, Hatay’daki 4, Kahramanmaraş’taki 5, Adıyaman’daki 2, Malatya’daki 3, Şanlıurfa’daki 1, Gaziantep’teki 2 aşevinde her gün toplamda 51 bine yakın iftar ve sahur yemeği veriyor.
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Ramazan’ın 24. günü itibariyle toplamda 1 milyon 220 binden fazla kişiye iftar ve sahur yemeği ikram edildi.  

İHH tarafından Ramazan’ın sonuna kadar depremden etkilenen illerde 250 bini aşkın daha iftarlık ve sahurluk ikram edilmesi hedefleniyor.

Destek olmak için

Hayırseverler, Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Müslümanlar için zekâtlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını bağışlayarak İHH’nın Ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabilirler. Bağışçılar;

-FITRE yazıp 4072’ye SMS göndererek 70 TL,

-IFTAR yazıp 4072’ye SMS göndererek 70 TL,

-KUMANYA, BAYRAMLIK ya da IFTAR,  kelimelerinden birini yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL katkıda bulunabilirler.

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