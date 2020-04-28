İHH’dan 81 ile Ramazan yardımı

Çeyrek asrı aşkın bir süredir her Ramazan’da iftar sofraları kuran, gıda yardımlarında bulunan İHH, bu yıl da yetimlerin yüzünü güldürmeyi, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeyi hedefliyor. “Hep Birlikte Ramazan” sloganı ile çalışmalarını gerçekleştiren İHH ekipleri, 28 yıllık tecrübenin verdiği güvenleulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, yetim ailelerinin kapılarını çalacak, Ramazan bereketini 81 şehrin tamamına taşıyacak.

Türkiye’deki dağıtımların büyük bir çoğunluğunun tamamlandığı yardımlar nihayete erdiğinde hayırseverlerin yardımlarından toplamda yaklaşık 700 bin kişi istifade etmiş olacak. Koronavirüs nedeniyle yardımlar, planlanan vakitten daha erken yola çıkarak 60 TIR’la birlikte 81 şehre ulaşmaya başladı. Yardımlar; gıda, temizlik malzemeleri, elbise, çocuklar için çikolata, şeker, balon, oyuncak ve bayramlık kıyafet olarak dağıtılıyor.

Yurt içinde dağıtımı devam eden 150 bin kumanya paketinden 600 bin mağdur ve muhtaç istifade edecek. Hijyen paketi dağıtımlarından ise Türkiye’de 40 bin kişi istifade edecek. Halihazırda yurt içinde 15 bin yetime düzenli destek sağlayan İHH, Ramazan Bayramı’nda da yetimleri unutmayacak, 150 TL karşılığında on binlerce yetime bayramlık kıyafet ulaştıracak. Muhtaçlar, İHH aracılığıyla hayırseverlerin fitre ve zekat bağışlarından faydalanacak. Bağışçılar, “Az sadaka, çok belayı def eder” diyerek ibadet anlayışı ile yardımlarını mağdur ve mazlumlara gönderebilecek.

İyilik hareketine destek olmak için

Başta Türkiye’de ve dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan, dara düşen Müslümanlar için zekâtlarınızı, fitrelerinizi, sadakalarınızı ve kumanyalarınızı İHH’nın iyilik hareketine katabilir ve Ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabilirsiniz. Bağışçılar;

-FITRE yazıp 4072’ye SMS göndererek 27 TL,

-IFTAR, KUMANYA ya da BAYRAMLIK kelimelerinden birini yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL,

-İHH’nın banka hesaplarından, internet sitesinden online olarak ve en yakın İHH merkezine başvurarak yardımda bulunabilirler.