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Aktüel İHH'dan 50 yetim öğrenciye oyuncak ve kırtasiye yardımı
Aktüel

İHH'dan 50 yetim öğrenciye oyuncak ve kırtasiye yardımı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 17:16:25 -
İHH'dan 50 yetim öğrenciye oyuncak ve kırtasiye yardımı

TEL ABYAD (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Barış Pınarı Harekatıyla terörden temizlenen Tel Abyad ilçesinde 50 yetim öğrenciye oyuncak ve kırtasiye yardımında bulundu.

İHH Barış Pınarı Bölgesi Sorumlusu Behçet Atila, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılında 50 yetim öğrenciye eğitim desteği verdiklerini söyledi.

Bölgedeki insani yardım faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Atila,"Gerek Tel Abyad gerek Rasulayn ilçesinde insani yardımlarımız sürüyor. Bugün Tel Abyad merkezinde 50 yetim çocuklarımıza kırtasiye ve oyuncak yardımında bulunduk. Bölgedeki bütün yetim çocukların sponsorluğumuza alacağız." dedi.

Atila, Tel Abyad Hastanesine bay ve bayan iki konteyner mescit yaptıklarını da belirtti.

Mescit açılış törenine Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ve Tel Abyad Afad sorumlusu Mahmut Sönmez de katıldı.

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