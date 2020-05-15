İHH’dan 3 farklı ülkeye Ramazan yardımı

Çeyrek asrı aşkın bir süredir her Ramazan’da iftar sofraları kuran, gıda yardımlarında bulunan İHH, bu yıl da yetimlerin yüzünü güldürmeyi, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeyi hedefliyor. “Hep Birlikte Ramazan” sloganı ile çalışmalarını gerçekleştiren İHH ekipleri, 28 yıllık tecrübenin verdiği güvenle ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, yetim ailelerinin kapılarını çalıyor, Ramazan bereketini Türkiye’de 81 ilin yanı sıra dünyadaki kriz bölgelerine taşıyor. Hayırseverlerin yardımlarının ulaştırıldığı ülkelerden bazıları da Filistin, Yemen ve Libya.

İHH, hayırseverlerin Ramazan desteklerini ulaştırdığı Filistin, Yemen ve Libya’da yaptığı yardımlardan toplamda 86 bin 775 kişi istifade etti. Bağışların artması halinde İHH, daha fazla kişiye Ramazan yardımı ulaştırabilecek.

Hayırseverlerin destekleri esaret altındaki Gazze’de

İHH, hayırseverlerin desteklerini öncelikli olarak yıllardır İsrail abluka ve ambargosu nedeniyle zor durumda bulunan Filistin’in Gazze bölgesine ulaştırdı. Gazze’de bulunan temsilciliği vasıtasıyla Ramazan bereketini Gazze sokaklarına taşıyan İHH, bölgede zor durumda bulunan bin 250 aileye kumanya, 2 bin aileye alışveriş kuponu, 400 aileye zekat, 2 bin yetime bayramlık kıyafet ve 18 bin 145 kişiye de iftariyelik ulaştırdı. Hayırseverlerin Ramazan yardımlardan Filistin’de toplamda 38 bin 395 kişi istifade etti.

İyilik Hareketi, krizin devam ettiği Yemen’de

İHH, hayırseverlerin yardımlarını uzun yıllardır iç karışıklığın devam ettiği Yemen’e de ulaştırdı. İHH, Yemen’in; Taiz, Hadramevt, Marib, Cevf, Sana, Emane, Hudeyde, İbb, Beyda, Dhamar, Mehra, Şebwe ve Aden bölgelerindeki 6 bin 428 aileye kumanya yardımında bulunurken 448 aileye de zekat ulaştırdı. İHH ayrıca 3 bin yetime bayramlık kıyafet yardımında bulundu. Bağışçıların Ramazan desteklerinden Yemen’de toplamda 37 bin 380 kişi istifade etti.

Libya unutulmadı

İHH’nın Ramazan yardımlarını ulaştırdığı ülkelerden bir tanesi de Libya. 2011 yılından bu yana istikrarın sağlanamadığı Libya’da İHH, bin 200 aileye kumanya ulaştırdı. İHH, bin ailenin de bayramlık kıyafet ihtiyacını karşıladı. Libya’nın Misrata şehrinde yapılan dağıtımlardan 11 bin kişi istifade etti.

İyilik hareketine destek olmak için

Hayırseverler, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan insanlar için zekâtlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını İHH’nın iyilik hareketine katabilir ve Ramazan boyunca gerçekleştirilecek kampanyalara destek olabilirler. Bunun için bağışçılar;

-FITRE yazıp 4072’ye SMS göndererek 27 TL,

-IFTAR, KUMANYA ya da BAYRAMLIK kelimelerinden birini yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL,

-İHH’nın banka hesaplarından, internet sitesinden online olarak ve en yakın İHH merkezine başvurarak yardımda bulunabilirler.