İHH'dan 2025'te Suriye’ye 972 tır yardım malzemesi

Suriye’de 2011 yılında başlayan ve 14 yıl boyunca devam eden iç savaş, geçtiğimiz yıl sona erdi. İç savaşta 600 binden fazla kişi hayatını kaybederken, milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldı. Savaşın sona ermesinin ardından milyonlarca kişi Suriye’ye geri döndü. Ancak iç savaşın bıraktığı yıkım nedeniyle hâlâ milyonlarca insan yardıma muhtaç durumda. İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’de sona eren iç savaşın ardından savaş mağdurlarına yönelik yardım faaliyetlerine ara vermeden devam etti. Bölgeye yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 2025 yılı içerisinde milyonlarca kişiye ulaşmayı başardı. Yıl içerisinde bölgeye 972 tır insani yardım malzemesi göndererek dağıtımlar gerçekleştirdi. Vakıf, Suriye’de gıda, barınma, sağlık, eğitim ve sosyal destek alanları başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürüttü.

“Savaşın sebep olduğu yıkım çok fazla”



Suriye’de yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Göksun, “Suriye’de 14 yılı aşkın bir iç savaş dönemi yaşandı ve 1 yıl önce iç savaş sona erdi. İç savaş döneminde 600 binden fazla insan hayatını kaybetti ve milyonlarca insan yerlerinden göç etmek zorunda kaldı. Biz, savaşın ilk gününden itibaren birçok faaliyet gerçekleştirdik. Gıda ve gıda dışı, eğitim ile kalkınma alanında birçok alanda çalışma yaptık. Savaş sona erdikten sonra 1 yıl içerisinde toplam 972 tır insani yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Çalışmalarımız aynı şekilde devam ediyor; çünkü savaşın yıkıntısı çok büyük. İnsanlar yerlerinden edildi. Köyler, mahalleler, şehirler yıkıldı ve kalkınmanın devam etmesi gerekiyor. Erken iyileştirme alanında insanların kendi hayatlarını devam ettirebilmeleri için birçok proje gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz”



Ahmet Göksun son olarak “İnsanların tekrardan kendi ülkelerine adapte olmaları için faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde son dönemde Ayn el Arab bölgesine 6 tır insani yardım malzemesi ulaştırdık. Fırat Nehri üzerinden ücra köylere yardım malzemesi ulaştırmış olduk. Elhamdülillah çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ki savaş bitti ama kalkınmanın devam etmesi ve insanların hayatlarına refah içerisinde devam edebilmeleri için fazlaca yardıma ihtiyaçları var. İnşallah sizlerin destekleriyle daha büyüklerini gerçekleştireceğiz. Bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun” ifade etti.

Binlerce ton gıda malzemesi yardım sahiplerine dağıtıldı

Yapılan çalışmalar kapsamında gıda alanında; 173 bin 686 adet gıda kolisi, 365 bin 913 kilo kuru bakliyat, 952 bin 997 kilo sebze ve meyve, 222 bin 111 kilo hurma ve 7 milyon 218 bin 669 kilo un dağıtıldı. Ayrıca 500 bin 334 adet konserve, 54 bin 231 kilo bisküvi, 32 bin 404 kilo şeker, 2 bin 755 kilo süt tozu, 12 bin 35 litre süt, 63 bin 268 litre yağ ve 127 bin 69 litre meşrubat ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ramazan ve yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 33 bin 292 öğün sahurluk ikramı, 159 bin 629 öğün sıcak yemek, 49 bin 712 öğün hazır yemek ve 5 milyon 494 bin 797 paket ekmek dağıtıldı. Bunun yanı sıra 15 milyon 773 bin 488 litre içme suyu bölge halkına ulaştırıldı.

Bunların yanı sıra adak, akika ve kurban çalışmaları kapsamında 8 bin 336 hisse kurban ile 166 küçükbaş ve 5 büyükbaş adak-akika kesimi gerçekleştirildi.

İHH, sosyal alanlarda da çalışmalarına devam etti

Çocuklara yönelik destekler kapsamında 4 bin 595 adet bebek maması, 29 bin 82 koli çocuk malzemesi, 27 bin 136 paket çocuk beslenmesi, 25 bin 483 adet oyuncak, 348 bin 12 paket çocuk bezi ve 37 bin 440 paket bebek bezi dağıtıldı. Ayrıca 137 bin 373 adet kırtasiye malzemesi çocuklara ulaştırıldı.

Barınma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 337 adet çadır, 51 bin 224 adet mobilya, 42 bin 771 adet battaniye, 14 bin 198 adet sünger, 6 bin 229 adet soba, 17 bin 868 adet halı ve 8 bin 259 adet mutfak seti dağıtıldı. Ayrıca 2 milyon 864 bin 555 kilo ısınma malzemesi ve 1 milyon 940 bin 75 adet temizlik malzemesi bölgeye ulaştırıldı.

30 bin yetime düzenli olarak destek verildi

Yetimlere yönelik çalışmalar kapsamında İHH, Suriye genelinde 30 bin yetime düzenli sponsorluk desteği sağladı. Halep, Humus ve Azez’deki yetimhanelere kışlık yakacak desteği verilirken, Şam ve Halep’te 6 bin yetimin katılımıyla çocuk şenliği düzenlendi. Halep Kız Yetimhanesi’nin tadilatı tamamlandı, 1 yetimhane daimi olarak işletildi. Ayrıca savaşta zarar gören evler kapsamında 20 yetim ailesine ait konutların tadilatı yapılarak teslim edildi.

Sağlık alanında 8 sağlık merkezi desteklenirken, 22 adet tekerlekli sandalye, 1.716 adet tıbbi malzeme ve 29 bin 860 adet ilaç ihtiyaç sahiplerine verildi. Bunun yanı sıra 40 kalkınma projesi hayata geçirilerek ailelerin ekonomik olarak güçlendirilmesi hedeflendi.

Vakıf, Suriye’ye yönelik çalışmalarına devam ediyor.