İHH, yaklaşık 4 milyon ihtiyaç sahibine kurban yardımı yaptı

İstanbul (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, bağışlanan 82 bin 411 hisse kurbanı, Türkiye'de ve 52 ülkede yaklaşık 4 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamada, "Kurban rahmettir" sloganıyla düzenlenen bu yılki kurban kampanyası kapsamında, hayırseverlerin destekleriyle Türkiye'de ve 52 ülkede 82 bin 411 hisse kurbanın 3 milyon 951 bin 780 ihtiyaç sahibine ulaştırıldığı belirtildi.

İHH ekiplerinin, ihtiyaç sahiplerine sadece kurban eti götürerek değil, hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olduğu anlatılan açıklamada, kurban organizasyonunda önceliğin mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verildiği kaydedildi. Açıklamada, bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan'ın ön planda tutulduğu aktarıldı.

Türkiye ve 26 ülkede toplamda 184 bin 552 yetime bayramlık kıyafet yardımında bulunulduğu vurgulanan açıklamada, kurban organizasyonu düzenlenen 52 ülke şu şekilde sıralandı:

"Orta Asya ve Kafkasya: Moğolistan, Ukrayna (Kırım), Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan (Acara), Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan.

Balkanlar: Macaristan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan. (Sancak ve Preşova)

Afrika: Liberya, Çad, Kamerun, Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Senegal, Moritanya, Fildişi Sahili, Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Güney Afrika, Mozambik ve Cibuti.

Ortadoğu: Yemen, Filistin, Irak, Lübnan ve Suriye.

Asya: Bangladeş, Pakistan, Endonezya, Tayland (Patani), Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro) ve Myanmar. (Arakan)"





