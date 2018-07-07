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İHH, Suriyelilerin yaralarını sarmaya devam ediyor

İzmir İnsani Yardım Derneğince Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 5 yardım tırı gönderilirken İzmir'de yaşayan 40 Suriyeli çocuğa da bisiklet dağıtımı yapıldı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:57
İHH, Suriyelilerin yaralarını sarmaya devam ediyor

İzmir İnsani Yardım Derneğince Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 5 yardım tırı gönderildi.

Buca Kaynaklar'da "Suriye'ye yardım tırları uğurlama ve dua merasimi" düzenledi.

Dernek Başkan Yardımcısı Halit Çelik, İzmir halkının yardımseverliği ile toplanan yardım malzemelerini iç savaşın sürdüğü Suriye'de özellikle rejimin saldırılarından etkilenen Suriyelilere ulaştıracaklarını belirtti.

YARDIM TIRI SAYISI 123'E ULAŞTI

Yardım malzemeleri arasında gıda ve giyim ürünleri bulunduğunu anlatan Çelik, İzmir'den bugün yola çıkan 5 tır ile Suriyelilere gönderdikleri yardım tırı sayısının 123'e ulaştığını aktardı.

Çelik, Türk toplumunun ezilenin yanında yer aldığına işaret ederek "Zulümden etkilenmiş, yerini yurdunu terk etmek zorunda kalan insanlara yardım edebildiğimiz için mutluyuz. Amacımız bir nebze de olsa yetimlerin yaşadığı acıyı, üzüntüyü dindirebilmek." dedi.

Törende, İzmir'de yaşayan 40 Suriyeli çocuğa da bisiklet dağıtımı yapıldı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:57
  1. İzmir
  2. İHH İnsani Yardım Vakfı
  3. suriye yardım tırı

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