İHH deprem bölgelerine 166 TIR yardım malzemesi gönderdi

Kahramanmaraş merkezli olarak üst üste yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Depremlerde; Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binlerce bina yıkıldı. Depremlerde son belirlemelere göre 18 bin 342 kişi vefat etti, 74 bin 242 kişi ise yaralandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, AFAD başta olmak üzere birçok STK ile koordineli şekilde depremin ilk saatlerinden itibaren bölgelerde yardım çalışmalarında bulunuyor. 1447 kişiden oluşan İHH arama kurtarma ekipleri şu ana kadar yüzlerce kişiyi enkazdan kurtardı.

Çalışmalar sürüyor

Arama kurtarma çalışmalarının yanında bölgelere yönelik olarak insani yardım çalışmaları da yapılıyor. İHH’nın Türkiye’nin dört bir yanında bulunan temsilcilikleri ve insani yardım dernekleri depremin yaşandığı illere destek olmak için seferber oldu. Binlerce gönüllünün görev aldığı, binlerce bağışçının destek olduğu çalışmalar kapsamında ülkenin farklı şehirlerinden 166 TIR dolusu yardım malzemesi depremden etkilenen illere sevk edildi.

TIR’ların içerisinde yer alan malzemeler şu şekilde: “Su, battaniye, ekmek, bot, mont, sandviç, kahvaltı paketi, poğaça, jeneratör, hazır gıda konservesi, un, gıda kolisi, yatak süngeri, odun, kek, meyve suyu, helva, çocuk bezi, kadın pedi, ıslak mendil, hasta bezi, kuru gıda, süt, kefen.”

Yeni yardım TIR’larının şehirlere gönderilmesi için çalışmalar Türkiye’nin dört bir yanında hummalı bir şekilde devam ediyor.

Destek olmak için

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın deprem bölgelerinde yaptığı yardım çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar DEPREM yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL destekte bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “DEPREM” yazarak çalışmalara destek olabiliyor.