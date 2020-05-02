İHH, bu yıl yardımlarının çoğunluğunu Türkiye'de dağıtacak

İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle bu yılki yardımların çoğunu Türkiye içerisinde dağıtmaya karar verdiklerini söyledi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın dayanışma günleri olduğunu hatırlatarak, Müslümanların bu zamanlarda birbirlerini daha çok hatırladığını dile getirdi.

Bu ramazan ayının "bütün dünyanın imtihanı" koronavirüs günlerine denk geldiğine dikkati çeken Yıldırım, "Dünya abluka altına alındı adeta. Her taraf Gazze, Doğu Türkistan, Arakan, Suriye oldu. İnsanlar evde kalarak kısıtlı hayatın nasıl olduğunu öğrendi. Kaç yıl oldu Gazze'de insanlar seyahat özgürlüğüne, alışveriş özgürlüğüne sahip değil. Şimdi bütün dünya bunu öğreniyor." diye konuştu.

Böyle bir dönemde 30 yıldır dünyanın her tarafına yardım götürdüklerini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bunları Türkiye halkından aldık. Türkiye halkı hiç yorulmadı. Gerçekten üzerine düşeni yaptı. Nerede savaş, doğal afet varsa oraya koştu. Bir baktık Pakistan'daki depremde oldu, bir baktık Gazze'de, Batı Şeria'da, Irak'ta, Suriye'de oldu. Doğu Türkistanlılar için koşturdu. Çeçenistan'da oldu. Yani kurulduğumuz günden itibaren Bosna Savaşı'yla beraber hangi çağrıyı yaptıysak halk yanımızdaydı. Şimdi Türkiye halkı zor durumda. Türkiye halkının ayakta kalması gerekiyor. Türkiye halkının bütünleşmesi gerekiyor. Türkiye halkının bu sıkıntıları atlatması gerekiyor. O nedenle bu yıl yardımlarımızın çoğunluğunu Türkiye içerisinde dağıtmaya karar verdik ama bunun yanında kriz bölgelerinde de yardım yapacağız. Mesela Suriye'yi, Gazze'yi, Irak'ı, Libya'yı, Yemen'i unutamayız. Yemen'i nasıl unutalım? Koleradan 5 yaşın altında kaç bin çocuk öldü değil mi? Bunları, Suriye zindanlarını, Gazze'de ayağı kopmuş insanı, Irak'ta fakir fukarayı unutabilir miyiz ama bunlarla kısıtladık. Evvelden 135, bazen 136 ülke, hatta 140 ülkeye çıktığımız dönemler oldu. Şimdi çoğunluğunu Türkiye'de dağıtacağız."

- "İnsanlar, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadisini algıladı"

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, koronavirüs nedeniyle ramazan çalışmalarını biraz erken başlattıklarına değindi.

Türkiye'de ilk kez Türk halkına çağrıda bulunduklarını söyleyen Yıldırım, "Dedik ki şimdi dayanışma vaktidir. Gelin ailelerimize sahip çıkalım. Önce ailelerimiz, sonra akrabalarımız, sonra mahallemiz, çevremiz. Çünkü biz akrabalık ilişkilerini unutamayız. Türkiye'de birçok insan akrabalık ilişkisini de unutmuştu. Şimdi koronavirüs sebebiyle herkes ailesine, akrabasına, mahallesine döndü. Mahallede insanlar birbirlerine yardım yaptı, kumanyalar dağıttı. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadisini algıladılar." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 100 binden fazla aileye kumanya dağıttıklarını ve birçok insana nakit yardımları olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız gidip kapıları çaldığında çok duygusal anlar yaşanıyordu. Çünkü İHH'ya bugüne kadar yardım etmiş bağışçılarımız dahi şu anda yardıma muhtaç hale gelmişler onu da gördük. Allah'a şükürler olsun İHH'nın bağışçıları içerisinde maddi durumu çok alt seviyede olanlar da var, çok üst seviyede olanlar da var. İHH olarak bunu fark edince özellikle 65 yaş üstü bağışçılarımızı arayarak hal hatırlarını sorduk."

- "Kumanyamızda çocuklar için çikolatalar, şekerler, balonlar var"

İHH Genel Başkanı Yıldırım, Türkiye'nin her tarafında gönüllülerinin meydanlarda olduğunu anlatarak, "Fedakarlık yaptılar. 'Hastalık bulaşır' demediler. Gayret ettiler, kapıları çaldılar. İnsanların gönüllerini aldılar." dedi.

Şu anda bağışlarının daha da arttığına dikkati çeken Yıldırım, insanların daha çok zekat verdiğini söyledi.

"İnsanlar biliyor ki zor durumda yardım yapsalar, sadaka, zekat verseler Allah'ın rahmeti yağar." diyen Yıldırım, bunu fark ettiklerini, geçen yıla göre şu anda oran olarak çok daha ileride olduklarını ifade etti.

Yıldırım, kumanya ve iftarlıklarla milyonlarca insana ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu arada 'Ailelere yardım yapın' çağrımızı sadece halkımıza yapmamıştık. STK'ya, cemaatlere yapmıştık ve Allah'a şükürler olsun bizim bu açıklamamızdan sonra Türkiye'nin her kesimi, bütün STK'lar, meslek grupları, tüccarlar, hemşehri dernekleri, Türkiye bir bütün olarak bu yardım kampanyasına başladı. Çok güzel bir noktaya geldik. İnşallah daha hayırlı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan kumanyalarının çok dolu olduğunu, bunların dağıtıldığı ailelerin kendilerini aradıklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Öyle duygusal anlar yaşanıyor ki kadınlar çok teşekkür ediyor, dua ediyorlar. Ağlayanlar var. Biz utanıyoruz gerçekten ama bu da şunu gösteriyor: Ne yiyorsanız onu bağışlamanız lazım. Bir sofraya oturup çocuğunuzla mutlu olduğunuzda başka yetim veya mağdur çocukların buruk olarak o sofraya oturmasına müsaade etmemeniz lazım. Kumanyamız içerisinde çocuklar için çikolatalar, şekerler, balonlar var. Hatta bazı aileler 'Bunu düşündünüz.' diye bizi arıyor. Çocuklarımız o kadar seviniyor ki kumanyayı açıyor, bir ailenin ihtiyacı olan şey var ama çocuk o balonu, şekerlemeyi, çikolatayı görüyor. O gün o çocuğun sevinci belki de üzerimize gelen bu belaların kalkması içindir. Koronavirüsle başlayan bu çalışma ramazanda da devam edecek. İnşallah burada da 100 binlerce kumanya dağıtacağız. Ben inanıyorum."

- "150 lira bağış yaparak 100 bine yakın yetimimizi sevindirelim"

Bülent Yıldırım, insanların adreslerini alıp başvuruları listelediklerini, evlere giderek kumanya verdikten sonra evin durumuna baktıklarını ve gerçekten ihtiyacı varsa nakit yardımlarının da olduğunu kaydetti.

İnsanların yardımlar konusunda bilinçli olduğunu, Vefa Grubu, Kızılay veya diğer yardım kuruluşlarından yardım gelmişse bunu açıkça söylediklerini anlatan Yıldırım, "Tarihte anlatılan kardeşlik hikayelerini koronavirüs döneminde hepimiz duymuş, görmüş olduk. Hep birlikte gayret edeceğiz, bu zor dönemleri aşacağız. Ramazanda da Türkiye ve kriz bölgelerinin hepsine ulaşacağız." dedi.

Yıldırım, 81 ildeki insani yardım derneklerinin ihtiyaç sahiplerini belirlediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Özellikle bu dönemde yevmiyeci olanlar, işten ayrılanlar, 65 yaşın üstünde olanlar ve yetimlerle ilgili gayret ediyoruz. Bu vesileyle halkımıza sesleniyorum: İHH olarak bu sene 50 bin yetimi giydirme kararı almışız 150 liradan ama gelin bunu 100 bin yapalım. 150 lira bağış yaparak 100 bine yakın yetimimizi sevindirelim. Keşke daha fazla da yapabilirsek kriz bölgelerine de gönderelim. Ayrıca bu aileleri tespit edince bunlara 120 liralık koliler veriyoruz. Bu konuda destek verebilirsiniz. Bir iftarlık 15 lira. Mobil uygulamalar üzerinden yardım yapabilirsiniz. Birçok yardım yapma yolu var. İHH'nın sayfasını takip ederek bunu bulabilirsiniz. Halkımızı tekrar yetimleri sevindirmeye, mağdur insanların yanında olmaya ve iftarlık için insanlara yardım etme konusunda harekete, heyecana, gayrete davet ediyorum."

Şu ana kadar 75 bin aileye koli dağıtımı yapıldığına işaret eden Yıldırım, ramazan içerisinde ilk hedeflerinin 150 bin olduğunu, gelen yardımlara göre bunu 200 bine kadar çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

Bülent Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Asıl önemli olan İHH 50 bin yetim çocuğu hedefledi. Halkımız İHH'ya, 'Sen 50 bin kişi hedefledin, yetim olduğu için bunu 100 bine çıkaracağız.' diye bir hedef versin. Ayrıca 100 bin yetim çocuğa 150 liradan bağış istiyoruz. Bütün STK'ları da Türkiye ve dünyadaki bütün yetim çocuklarını bayramda giydirmek üzere bu projenin aynısını yapsınlar diye davet ediyoruz."