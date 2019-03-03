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İhbarı alan Sahil Güvenlik 44 kişiyi yakaladı

Aydın'da Menderes Deltası açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

03 Mart 2019 Pazar 14:20
İhbarı alan Sahil Güvenlik 44 kişiyi yakaladı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Menderes Deltası açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye hareket etti.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiler

Ekipler, lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 35 Kongo, 1 Gine, 1 Kamerun, 2 Senegal, 1 Uganda ve 4 Somali uyruklu 44 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:20
  1. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı
  2. Menderes Deltası
  3. düzensiz göçmen
  4. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü

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