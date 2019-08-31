İhbarı alan jandarma ormana hareket etti! Onlarcası ele geçirildi
Bursa'da ormanlık alana hint keneviri ekildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, 160 kök Hint keneviri ele geçirdi.31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:39
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda 160 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri, Küçük Yenice Mahallesi'ndeki Elbeşler deresi mevkiinde H.U. isimli şahsın yasadışı Hint keneviri ektiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahsın bahçesinin yanında yer alan ormanlık alana ekilmiş 160 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirler imha edilirken, olayla ilgili H.U. gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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