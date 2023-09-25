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Yaşam İhbara giden polise sıcak su attılar
Yaşam

İhbara giden polise sıcak su attılar

Yeniakit Publisher
2023-09-25 00:36:00 -
İhbara giden polise sıcak su attılar

Kilis'te ihbara giden polis ekiplerine sıcak su atılması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Söğütlüdere mesire alanında bir araçtan yüksek sesle müzik dinlenerek çevreye rahatsızlık verildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, şüpheliler M.H.K. ile İ.Y'yi uyardı.

Bu sırada şüphelilerin polis ekiplerinin üzerine sıcak su atması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 Yunus polis ile İ.H.K. ve H.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheliler M.H.K. ile İ.Y'yi gözaltına aldı.
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Kaynak: AA

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