İhbar üzerine harekete geçildi! 251 göçmen ve 2 organizatör yakalandı
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, ihbar üzerine harekete geçen ekipler 251 düzensiz göçmen ile birlikte 2 organizatörü yakaladı.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, yelkenli ve balıkçı teknesinde 251 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozcaada açıklarındaki bir yelkenli ile balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen bölgeye hareket etti.
2 organizatör tutuklandı
Düzenlenen 2 ayrı operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 251 düzensiz göçmen tespit edildi, 2 organizatör gözaltına alındı.
Geyikli Feribot İskelesi'nden karaya çıkarılan göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.