İhbar üzere hareket eden ekipler 34 kişiyi yakaladı
Aydın'da ihbar üzerine hareket eden Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 34 düzensiz göçmeni yakaladı.06 Haziran 2019 Perşembe 15:53
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarında bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İşlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiler
Ekipler, lastik bottaki 27 Kongo, 4 Irak, 2 Filistin, 1 Orta Afrika uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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