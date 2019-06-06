İhbar üzere hareket eden ekipler 34 kişiyi yakaladı Aydın'da ihbar üzerine hareket eden Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 34 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarında bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. İşlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiler Ekipler, lastik bottaki 27 Kongo, 4 Irak, 2 Filistin, 1 Orta Afrika uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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