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İhbar sonucu yakalandı! Evinde silah imal ediyordu

İstanbul Ataşehir'de bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri, kaçak silah imal edip ticaretini yaptığı ileri sürülen şüphelinin evine operasyon düzenledi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 16:44
İhbar sonucu yakalandı! Evinde silah imal ediyordu

Ataşehir'de evinde silah imal edip ticaretini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silah ve fişekler ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah imal edip ticaretini yaptığı ileri sürülen şüphelinin İçerenköy'deki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 2 yapım aşamasında tabanca, havalı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait 3 şarjör ve çok sayıda fişek ile tabanca yapımında kullanılan makine, parça ve boyalar ele geçirildi.

Cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan U.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 16:44
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü
  3. kaçak silah
  4. ruhsatsız tabanca
  5. ruhsatsız av tüfeği

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