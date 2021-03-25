İHASOJ projesi resmen başladı

Savunma Sanayii Başkanlığı Elektronik Harp ve Radar Daire Başkanı Ahmet Akyol, İTÜ SAVTEK tarafından düzenlenen STG’21 etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Akyol,, İHA platformlarından elektronik harp icra edilmesi amacıyla İHASOJ (Stand-Off-Jammer / Uzaktan Karıştırıcı) Projesi’nin başlatıldığını açıkladı.

Bu projeyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri; HAVASOJ Projesi ile insanlı hava platformlarla kazanacağı "Stand-Off-Jammer" kabiliyetini, insansız hava platformları aracılığıyla daha da geliştirecek. Halihazırda Milli İstihbarat Teşkilatı envanterinde bulunan TUSAŞ ANKA-I tipi İHA’lar, sinyal istihbaratı (SIGINT) faaliyeti icra edebilmekte.

HAVASOJ Projesi

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN ve TUSAŞ arasında imzalanan HAVA SOJ (Stand-Off-Jammer) projesi kapsamında; Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı olan 4 (dört) adet Hava SOJ Sistemi tedarik edilecektir.

HAVA SOJ uçakları ile düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının (hava savunma, erken ihbar vb.) tespit/teşhis edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekâtta dost unsurlara karşı kullanılamaması amacıyla karıştırılması ve aldatılması hedeflenmektedir.

Hava SOJ Sistemlerine entegre edilecek görev sistemleri yurtiçi imkanlarla üretilecektir. Proje kapsamında teslimatlar 2026 yılında ilk Hava SOJ Sistemi, Hangar ve SOJ Filo Binası ile başlayıp devam edecektir.

SOJ sistemlerinin üzerine entegre edilmesi için platform olarak Global 6000 tipi bir jetleri tercih edilmiş olup, bütün uçaklar Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine intikal etmiştir. ASELSAN ve TUSAŞ tarafından ortak olarak uygulanacak modernizasyon kapsamında uçaklar birer Hava-SOJ platformuna dönüştürülmektedir.

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