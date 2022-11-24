İhaneti gören İP’ten kaçıyor

Ülkücü camianın tanınan isimlerini yanına alarak milliyetçilik makyajıyla kurduğu İyi Parti’yi CHP ve HDP’nin dümen suyuna sokan Meral Akşener’in partisinde yaprak dökümü sürüyor. Başkan Erdoğan’ın İyi Parti’ye yönelik, “Yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunuzu yeniden gözden geçirin” çağrısı sonrası harekete geçen vatansever isimler, Akşener’in İP’ini birer birer terk etmeye başladı.

Proje partisi dikiş tutmuyor

Milliyetçi-muhafazakâr makyajla ile kurduğu proje parti İP’i CHP’ye koltuk değneği yapan ve PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile yan yana getiren Meral Akşener’in partisi dikiş tutmuyor. AK Parti’de kadro bulamadığı için partisinden ayrılan ya da istifayı alışkanlık haline getiren ihtiras sahibi isimleri yanına alarak, “Yanımdakiler fevkalade sağlam, liyakat tavan” paylaşımı yapan Meral Akşener’in partisinde FETÖ izini, PKK ile örtülü ittifakı ve ABD yandaşlığını görenler İP’ten ayrılıyor. Kurulduğu 2017’den bu yana Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri, Nevzat Bor ve Ali Türkşen gibi önemli isimlerin ayrıldığı İP’te, bu defa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ile yeni bir istifa furyası başladı. Erdoğan’ın, “Yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunuzu yeniden gözden geçirin” sözleri üzerine, dün İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın AK Parti’ye katılması, akıllara İP’te yaşanan istifaları getirdi.

İhaneti gören kaçıyor

CHP’nin boyunduruğuna, FETÖ ile HDP/PKK’nın ise dümen suyuna giren İP’teki “ihaneti” görüp, partiden ayrılan isimlerden bazıları şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine İYİ Parti’den istifa eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, dün yapılan grup toplantısında 3 Meclis Üyesi ile birlikte AK Parti’ye katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Başdanışmanı Murat Çuhadar, AK Parti’yi destekleme kararı alarak, görevinden ayrıldı.

İP’ten istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti ile mücadelede ‘Ben de varım’ ” diyerek AK Parti rozetini taktı.

İYİ Parti’den ayrıldıktan sonra AK Parti’ye katılan Manisa Milletvekili Tamer Akkal, “Bir Türk milliyetçisi olarak terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan partinin birçok büyükşehirde aday çıkarmayarak bu ittifaka destek olacağını açıklaması, daha önceden düşündüğüm İYİ Parti’den istifa kararımı bugün netleştirmeme sebep olmuştur. Böyle bir oluşumun içinde olmam mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Partiyi FETÖ'ye teslim ettiler

İYİ Parti Düzce kurucu İl Başkanı ve milletvekili adayı Ercan Katırcıoğlu, “Sayın Akşener’in ‘Benim 7 sülalemde FETÖ’cü bulamazsınız’ söyleminin ardından 7 sülalesi FETÖ’cü olanların il başkanlığı görevine getirildiğini acıyla görmüş bulunmaktayız” diyerek, partisinden istifa etti.

İstifasını sosyal medyadan duyuran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, “Türk milliyetçiliğini daha etkin kılmak ve Türklerin iktidar yürüyüşüne Akşener’in önderliğinde ulaşmak adına çıktığımız bu yol beklentileri karşılayamamıştır” dedi

İYİ Parti’nin kurucu üyesi Cezmi Polat, darbeci ve işkenceci Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’in CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması sonrası, “Ülkücüleri ipe götüren babanın oğluyla işimiz olmaz” diyerek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İP’i önce kurucuları terk etti

Partinin kuruluşunda yer alan ve ülkücü camianın sevilen isimleri olan Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri, Vedat Yenerer, Seyit Yücel, Hayrettin Barut ve Ali Türkşen gibi mühim siyasetçiler de, partide Türk milliyetçiliğinin tasfiye edilip FETÖ’cülerin göreve getirildiğini, partinin Sorosçulara teslim edildiğini ve HDP/PKK’nın taleplerine boyun eğecek konuma geldiğini söyleyerek İP’leri koparmıştı.