İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içindeki derin çatlaklar ve itirafçılar kendi sonlarını getirirken Pensilvanya’daki örgüt üst aklı, örgütü bir ara tutmak için talimat üzerine talimatlar yağdırıyor. Son dönemde terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlara imza atan MİT, FETÖ’nün yeni bir haberleşme ağını deşifre etmeyi başardı.

YENİ ‘BYLOCK’U MİT DEŞİFRE ETTİ

Akşam’dan Neslihan Keskin’in haberine göre; FETÖ, ABD ve İngiltere’de saklanan bilişim uzmanlarına çok şifreli bir kanal kurdurttu. Bu güvenli ağdan teröristbaşı Gülen, 5 Ağustos 2018 günü sözde yöneticilerine görüntülü olarak şöyle seslendi: Türkiye’ye gitmeniz halinde başınıza gelecekler belli. Eğer tutuklanmak veya öldürülmek istiyorsanız, Türkiye’ye gitmekte serbestsiniz. Eğer bunların başınıza gelmesini istemiyorsanız, Türkiye’ye gitmeyi aklınızdan çıkartın. Dönmek ve ayrılmak isteyenlerin üzerinde gazabımız olacaktır.

‘KURUMLARA SIZIN’ TALİMATI

Örgüt liderinin, "Bulunduğunuz ülkelere bir an önce uyum sağlayın. Kamu kurumlarında gönüllü olarak gerekiyorsa ücretsiz çalışmalara katılın, onlara ne kadar faydalı olacağınızı gösterin. Bölgenin önde gelenleri ile mutlaka diyaloğa geçin, farklı din/ırk/mezhep gözetmeksizin bulunduğunuz çevredeki insanlara gerektiği gibi temasta bulunun” uyarılarında bulunduğu öğrenildi.

ABD VE İNGİLTERE’DEKİ ÖZEL BİLİŞİM EKİBİ KURDU

FETÖ üyeleri başta Amerika ve İngiltere gibi birçok ülkede bilişim uzmanlarından bir ekip oluşturdu. Bu ekip, FETÖ üyeleri arasında görüşmek üzere ‘ByLock’ ve benzeri görüşme ağları kurmakla görevlendirildi. Kendilerine güvenli görüşme ağı oluşturan FETÖ üyeleri, tüm gizli konuşmaları bu ekiplerin kurdukları kanallar üzerinden yapıyor.