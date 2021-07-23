İhanet medyasına CONİ-CHP fonu Milli irade karşıtı medyayı, ABD merkezli vakıflar ve sol yapılanmalar besliyor

Kendilerine “özgür medya” diyerek farklı düşünenleri “yandaş medya” yaftasıyla itibarsızlaştırmaya çalışan sol tandanslı basın, yurtdışından gelen fonlarla ve CHP’nin aktardığı kaynaklarla ihya oluyor. ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı’nın aralarında Medyascope, 140Journos, P24 ve Serbesiyet’in de bulunduğu Türkiye’deki birçok medya kuruluşunu on binlerce dolar fonladığına dair bir listesi yayımlaması, özgür basın naraları atanların, ‘dürüst gazeteci’ cakası satanların, Türkiye düşmanları tarafından nasıl semirtildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tarafsız basına ABD’den para yağmış

Amerika Birleşik Devletleri’nin Irving şehrinde bulunan Chrest Foundation Vakfı’nın internet sitesinden fonladığı kuruluşların listesini ve ne kadar hibe sağladığına dair bir liste yayımlaması gündeme bomba gibi düştü. Aralarında Ruşen Çakır’ın kurucusu olduğu Medyascope, 140Journos, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 ve Serbesiyet de bulunduğu medya kuruluşlarının on binlerce dolar hibe aldığı ortaya çıktı. 2016’dan 2020 yılına kadar toplamda 476 bin 720 dolar fonlanan Medyascope’un hibe gerekçesi, “Tarafsız, ana akım haber yapımcılığı ve yayıncılığı” gösterilirken, 49 bin dolar kaynak aktarılan Serbestiyet internet sitesinin “Partizan olmayan habercilik” yaptığı iddia edildi. P24 sitesi, Chrest Foundation Vakfı aracılığıyla 124 bin dolar sübvanse edilirken, Başkan Erdoğan karşıtlığıyla bilinen 140Journos adlı Youtube sitesi, 60 bin dolar ile ödüllendirildi.

Resmen ABD beslemiş

Amerikan Chrest Foundation Vakfı’nın yayımladığı listede yer alan Türkiye merkezli diğer medya kuruluşu ve dernekler şöyle: Kan ve gözyaşı baronu Sorus’un TESEV Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Mezopotamya Vakfı, Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Mekanda Adalet Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA). Öte yandan; geçtiğimiz yıl ABD merkezli Ulusal Demokrasi Vakfı (NED)’in Türkiye’de gazeteciliğin desteklenmesi için 2016-2019 yılları arasında sağladığı finansmanı altı kat arttırdığı ve aralarında Gazete Duvar, Medyascope ve Bianet’in de olduğu sol tandanslı operasyonel medya unsurlarını fonladığı ortaya çıkmıştı.

Hem yandaşlar hem yalaka

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski avukat Mustafa Kemal Çiçek ise, kendilerini destekleyen medyaya 650 milyon liralık kaynak ayrıldığını itiraf etmişti.

Çiçek yaptığı açıklamada, “Son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildiğini soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir” ifadelerini kullanmıştı. CHP’li İzmir ve Bolu Belediyeleri’nin ise maske alımı ihalesi adı altında Halk TV’ye toplamda 1 milyon 236 bin liralık kaynak aktarımı yaptıklarını, Akit deşifre etmişti. Firari işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın kara parasıyla AK Parti’yi yıkmak için kurulan Artı 1 TV’den ise Uğur Dündar, Can Dündar, Mirgün Cabas, Özgür Mumcu, Pelin Batu, Yavuz Oğhan, Koray Çalışkan gibi CHP yandaşları gazetecilerin nemalandığı gündeme gelirken, Can Ataklı da kanalın kurulması sırasında CHP’li belediyelerden toplanan 40 milyon liranın buhar olduğunu iddia etmişti.

Parayı veren düdüğü çalmış

Öte yandan; CHP’li belediyeler 2020 yılında ulusal baskıda tirajları yerlerde sürünen mütareke basınını kamu kaynaklarıyla ihya etti. Net satış ortalaması 50 binin altında olan Birgün, Cumhuriyet, Yeniçağ, Karar gibi CHP’nin başını çektiği Zillet İttifakı yandaşı gazetelere tüm gazetelerde kullanılan ilanların yüzde 56’sını verdi.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulusal baskıda net satış ortalaması 6 bin olan Birgün’e gazetelerde kullandığı ilanların yüzde 28’ini verirken, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi reklamların yüzde 24’ünü Birgün ve Cumhuriyet’e aktardı.

Eski Ülkücü Mansur Yavaş’ın Başkanlığını yürüttüğü CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi gazetelere verdiği ilanların yüzde 76’sını CHP destekçisi gazetelere aktarırken, yüzde 18’le aslan payı Cumhuriyet’in oldu.

