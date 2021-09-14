İhaleyi yandaşa veren CHP'li Başkan, bakın karşılığında ne aldı!

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 2021 model lüks makam aracı kullanmaya başladı. Lüks minibüsün Bilecik Belediyesi'nden yüksek rakamlarla altyapı ihalesi alan firma tarafından hibe edildiği öğrenildi.

Göreve geldiği ilk gün Bilecik'teki Osmanlı eserlerini kaldırarak büyük tepki toplayan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İstanbul Sözleşmesi üzerinden öğretmen ve polislere de hakaret etmiş, vatandaştan büyük tepki almıştı. Sabah'tan Tuna Çam'ın haberine göre, ekonomik anlamda da sürekli yalan paylaşımlarla hükümeti hedef alan CHP'li Şahin, lüks bir makam aracına sahipken, 1,5 milyon lira değerinde yeni bir VIP makam aracına binerken görüntülendi.

2021 model lüks minibüste dev plazma TV, internet bağlantısı ve bluetooth, derin donduruculu buzdolabı, deri ve ısıtmalı koltuklar, lüks iç aydınlatma dikkat çekiyor. Satın alınması halinde değeri 1,5 milyon TL olan VIP aracın, kiralanması durumunda ise günlüğüne en az 400 TL, aylığına ise en düşük 10 bin TL ödenmesi gerekiyor. VIP makam aracının Bilecik Belediyesi'nden yüksek rakamlarla altyapı ihalesi alan firmanın hediyesi olduğu belirtiliyor.