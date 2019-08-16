İhaleler iptal edilebiliyor mu? İhale haberleri. İhaleye katılacaklar e ihale üzerinden işlemlerine yapabiliyor. Kamu kurum ve kuruluşlara ait ihale ilanlarına katılanların sıkça sordukları sorular arasında İhaleler iptal edilebiliyor mu? sorusu da var.

İhale haberleri. İhaleye katılacaklar e ihale üzerinden işlemlerine yapabiliyor. Kamu kurum ve kuruluşlara ait ihale ilanlarına katılanların sıkça sordukları sorular arasında İhaleler iptal edilebiliyor mu? sorusu da var. İhaleler idare tarafından her aşamada iptal edilebilir. İhaleyi kazananlar ise belirli şartların oluşması halinde idareye başvurarak ihalenin iptalini talep edebilir. İptal talepleri idare tarafından değerlendirilir ve sonuçlanır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.