İhaleler iptal edilebiliyor mu?
İhale haberleri. İhaleye katılacaklar e ihale üzerinden işlemlerine yapabiliyor. Kamu kurum ve kuruluşlara ait ihale ilanlarına katılanların sıkça sordukları sorular arasında İhaleler iptal edilebiliyor mu? sorusu da var.16 Ağustos 2019 Cuma 17:28
İhale haberleri. İhaleye katılacaklar e ihale üzerinden işlemlerine yapabiliyor. Kamu kurum ve kuruluşlara ait ihale ilanlarına katılanların sıkça sordukları sorular arasında İhaleler iptal edilebiliyor mu? sorusu da var.
İhaleler idare tarafından her aşamada iptal edilebilir. İhaleyi kazananlar ise belirli şartların oluşması halinde idareye başvurarak ihalenin iptalini talep edebilir. İptal talepleri idare tarafından değerlendirilir ve sonuçlanır.
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