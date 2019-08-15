İhale teminatımın banka hesabıma iadesini nasıl yapabilirim?
İhale haberleri merakla araştırılan konuların başında gelmekte. Kamu Ihale Kurumu ihalelerini, kamu kurumlarının resmi ihalelerini, kurumsal ihaleleri, basında yayınlanan ihaleleri son bilgiler. İhale teminatımın banka hesabıma iadesini nasıl yapabilirim?15 Ağustos 2019 Perşembe 13:21
İhale haberleri merakla araştırılan konuların başında gelmekte. Kamu Ihale Kurumu ihalelerini, kamu kurumlarının resmi ihalelerini, kurumsal ihaleleri, basında yayınlanan ihaleleri son bilgiler. İhale teminatımın banka hesabıma iadesini nasıl yapabilirim?
Teminat iadeleri sistem üzerinden yapılmaktadır. “Profilim” bölümüne girip “Güncelle” butonu ile Hesap Numaranızı IBAN Numarasını yazarak kaydedilmelidir. Kaydedilen hesap mutlaka üyelik hesabı bulunan kişiye ait olmalıdır. Bu işlemden sonra “İade Talepleri” menüsünden miktar girerek iade talebinizi yapılabilmektedir. İade talebi ilgili sayfada gösterilen serbest tutar bölümündeki miktarı aşamaz.
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