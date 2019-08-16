0553 313 94 23

İhale sonucunda en yüksek ikinci teklif sahibiyim aracı eşyayı alabilir miyim?

Kamu ihalelerine giren ya da girecek vatandaşlar elektronik ihale ile ilgili sıkça sorular sormakta. E ihale üzerinden teklif verenlerin merak ettiği soruların cevabın sayfamızda. Peki İhale sonucunda en yüksek ikinci teklif sahibiyim aracı/eşyayı alabilir miyim? Sorusuna ilişkin cevap nedir?

16 Ağustos 2019 Cuma 12:46
İhale sonucunda en yüksek ikinci teklif sahibiyim aracı eşyayı alabilir miyim?

Kamu ihalelerine giren ya da girecek vatandaşlar elektronik ihale ile ilgili sıkça sorular sormakta. E ihale üzerinden teklif verenlerin merak ettiği soruların cevabın sayfamızda. Peki İhale sonucunda en yüksek ikinci teklif sahibiyim aracı/eşyayı alabilir miyim? Sorusuna ilişkin cevap nedir?

İhale sonucunda satışa esas bedelin %75’i ve üzerinde olan ikinci en yüksek teklifin teminatı serbest bırakılmaz. İlk teklif sahibinin ihale bedelini yatırmaması halinde ikinci en yüksek teklif sahibi (yedek kazanan) bedelini ödeyerek eşyayı/aracı alabilir. İkinci en yüksek teklif sahibinin de süresi içerisinde ihale bedelini yatırmaması halinde teminatı gelir olarak kaydedilir.

İhale ilanları İhale arama EKAP Kamu ihale kurumu kamu ihaleleri özel ihaleler tüm ihale ilanları

İhale ödeme için ek süre talep edebilir miyim?

Satılan araçlar neden yeniden ihaleye çıkıyor? Kamu ihaleleri nereden takip edilir?

İhale teminatı ne kadar sürede iade edilir?

Adıyaman Üniversitesinde banka promosyon ihalesi gerçekleştirildi

İhale teminatımın banka hesabıma iadesini nasıl yapabilirim?

İhalesini kazandığım aracı nasıl teslim alabilirim?

İhaleyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim?

İhaleye konu eşyaya ne zamana kadar teklif verebilirim?

İhalelerde başlangıç bedeli var mıdır?

İhaleye girmek için teminat bedeli nereye yatırılır?

Elektronik ihaleye kimler katılır? e-ihaleye üye olmayanlar ihaleye katılabilir mi?

Elektronik ihaleye nasıl başvuruda bulunabilirim?

İhaleye girebilmek için gereken teminat tutarı ne kadar?

Elektronik ihaleye nasıl girilir? Elektronik ihaleye girebilmek için ne yapmam gerekiyor?

e ihale giriş nasıl yapılır? Elektronik ihalenin (e-ihale) amacı nedir?

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 12:46
  1. İhale sonucunda en yüksek ikinci teklif sahibiyim aracı/eşyayı alabilir miyim?
  2. ihale sorgula
  3. ihale başvurusu
  4. e ihale

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas’ta okudu İtalya’da devlet sanatçısı oldu
    1. Sivas’ta okudu İtalya’da devlet..
    2. Develispor Başkanı Ali Kabak, Devlet..
    3. Kavun bostanı değil mezarlık
    4. Esad’ın kuzeninden itiraf: "Soyadımız..
    5. Polisin ’dur’ ihtarına uymadı,..
    6. Evin ahırında gizlenen 805 paket kaçak..
    7. Sakarya’da fırça atölyesinde yangın..
    8. BAŞGAD’tan İHA’ya plaket
    9. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bugün..
    10. Piyasalarda gün ortası
    11. Karaca’dan ünlü hukukçunun ailesine..
    12. Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, 7..
    13. Borsa günün ilk yarısında yatay..
    14. Hindistan, Keşmir’de kısıtlamaları..
    15. Avcı kafasındaki 11’i belirledi!
    16. Yılmaz: “Sorunlar kaldırılmadığı..
    17. Ne olacak bu belediyelerin hali?
    18. Altay’ın gözü iki yıldızında
    19. Olivier Giroud’un şortu Rusya’da 15..
    20. Open Arms gemisinden 13 düzensiz..
    21. Çocuklarda el, ayak ve ağız hastalığı..
    22. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü ağır..
    23. Hatay'da Suriye uyruklu 83 düzensiz..
    24. Uğursuz İtthad ve Terakki Partisi..
    25. Sulama kanalına düşen araçta cesetlere..
    26. Ordu’da Kurban Bayramı’nda trafik..
    27. Hatay’da 83 kaçak göçmen yakalandı
    28. Sakal ekimi hakkında merak edilenler
    29. Serbest piyasada altın fiyatları
    30. Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler