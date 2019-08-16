Kamu ihalelerine giren ya da girecek vatandaşlar elektronik ihale ile ilgili sıkça sorular sormakta. E ihale üzerinden teklif verenlerin merak ettiği soruların cevabın sayfamızda. Peki İhale sonucunda en yüksek ikinci teklif sahibiyim aracı/eşyayı alabilir miyim? Sorusuna ilişkin cevap nedir?

İhale sonucunda satışa esas bedelin %75’i ve üzerinde olan ikinci en yüksek teklifin teminatı serbest bırakılmaz. İlk teklif sahibinin ihale bedelini yatırmaması halinde ikinci en yüksek teklif sahibi (yedek kazanan) bedelini ödeyerek eşyayı/aracı alabilir. İkinci en yüksek teklif sahibinin de süresi içerisinde ihale bedelini yatırmaması halinde teminatı gelir olarak kaydedilir.

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