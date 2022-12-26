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Dünya

İHA'ları hedef aldılar! Savaş her an patlak verebilir... Dünya nefesini tuttu

Güney Kore, hava sahasını ihlal eden Kuzey Kore'ye ait insansız hava araçlarını hedef alarak ateş açtı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 12:03:00 -
İHA'ları hedef aldılar! Savaş her an patlak verebilir... Dünya nefesini tuttu

Güney Kore, hava sahasını ihlal eden Kuzey Kore'ye ait insansız hava araçlarına uyarı ateşi açtığını duyurdu.

Güneydoğu Asya'da Çin ile NATO müttefiki ülkeler arasındaki gerilim ve Kuzey Kore'nin Güney'e yönelik eylemleri devam ediyor.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke hava sahasını ihlal eden Kuzey Kore'ye ait insansız hava araçlarına uyarı ateşi açıldığı belirtildi.

Pyongyang, 2022 başından beri 35 denemede farklı menzillerde 60'ı aşkın füze fırlattı.

Öte yandan Güney Kore'de konuşlu 'ABD Kuvvetleri Kore' (USFK) bünyesinde önceki hafta ABD Uzay Kuvvetleri Kore Komutanlığı kurulmuştu.

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