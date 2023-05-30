İHA'lar peş peşe düşürüldü! Dünyayı şok eden anlar
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafından düzenlenen İHA saldırılarının hava savunma sistemleri ile engellendiğini duyuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Moskova'ya saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Rusya söz konusu girişimi, "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Moskova'ya yapılan İHA saldırılarına ilişkin açıklamada, "Kiev rejimi bu sabah Moskova'daki nesnelere İHA'larla terör saldırısı yaptı" ifadesi kullanıldı.
Tüm İHA'lar vurularak düşürüldü
Saldırıya 8 uçak tipi İHA'nın katıldığı kaydedilen açıklamada, tüm İHA'ların vurulduğu bildirildi. 3 İHA'nın elektronik harp araçlarıyla hedeflerinden saptırıldığı ve kontrolünü kaybettiği aktarılan açıklamada, "Moskova bölgesinde de Pantsir-S hava savunma füze sistemiyle 5 İHA vuruldu" ifadesine yer verildi.
Sabah saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya İHA'lar ile saldırılar düzenlenmiş, İHA'lardan kopan parçalar binalarda ve çevrede hasarlar oluşturmuş.