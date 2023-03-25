"İHA'lar oyun değiştirici olabilir"

Rusya'nın işgalinden bu yana askeri kapasite açığını kapatmak için büyük bir mücadele veren Kiev yönetimi insansız hava aracı programını hem keşif-gözetleme hem de saldırı alanında geliştireceğini duyurdu.

Reuters'a konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov 80'den fazla Ukraynalı İHA üreticisi ile çalıştıklarını söyledi. Bakan çoğu yerel üreticilerden tedarik edilecek yüzbinlerce İHAya ihtiyaçları olacağınnı vurguladı. Reznikov halihazırda yerli ve yabancı onlarca farklı modelde İHA kullandıklarını belirtti.

İki eski Microsoft yöneticisi kurduğu ülkenin kuzeyinde bir sanayi tesisinde faaliyet gösteren AeroDrone da bunlardan birisi. Savaştan önce zirai faaliyetlerde kullanılan dronelar üreten firma şu anda Ukrayna ordusu için üretim yapıyor. Şirketin ürettiği İHAlar 300 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor ve doğru konfigürasyonlarda binlerce kilometre uçabiliyor.

Reznikov "Tıpkı batılı çoklu roket atıcıların geçen sene yaptığı gibi İHAların cephede oyun değiştirici rolü olabilir." ifadelerini kullandı.

Şu an ağırlıklı kara savaşı olarak devam eden çatışmalarda İHA ve SİHA'lar savaşın sadece bir elementini oluşturuyor. Fakat Rusya gibi uzun menzilli füzesi bulunmayan Ukrayna için hayati öneme sahipler.

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Kiev yönetimi işgal altındaki topraklarını geri alabilmek için Batılı ülkelerden alacağı tanklar ve zırhlı araçlarla karşı saldırıya geçeyi ümit ediyor.

Savaş nedeniyle ekonomik sıkıntılar çeken Ukrayna Rusya'nın güçlü ordusu karşısında durabilmek için uluslararası finansal desteğe ihtiyaç duyuyor ve İHA'lar göreceli olarak ucuz bir yöntem kabul ediliyor. Ukrayna ordu içerisinde İHA saldırı birimleri kurulduğunu ve 2023 yılında İHA'lar için yaklaşık 550 milyon dolar harcama yapacağını açıklamıştı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, bu yıl odaklarının kamikaze olarak adlandırılan hedefin üzerine uçarak orada patlayan dronelar olacağını söyledi.

Güney Danimarka Üniversitesi'nden drone savaşları uzmanı James Rogers Ukrayn'nın İHA kapasitesinin hala Rus ve İran yapımı Şehid-136 kamikaze dronelarının gerisinde olduğunu belirtti.

Türkiye'den TB2 SİHA ve Norveç'ten Black Hornet keşif droneları gibi İHAlar alan Ukrayna yerli üretim kapasitesini de artırdı. Ukraynalı savunma uzmanı Taras Chmut savaşın başlangıcından bu yana yerli İHA üretiminin üç ya da dört katına çıktığını belirtti. Chmut Ukraynalı firmaların artık sadece hava değil kara ve denizde de faaliyet gösteren insansız araçlar üretebildiğini aktardı.

Rusya geçmişte bazı Ukrayna droneların cepheyi aşarak Rusya'nın içlerine erişebildiğini duyurmuştu. Ukrayna ise genelde Rusya'daki şüpheli drone faaliyetlerinde bir sorumluluğu olduğunu reddediyor.

Aralık ayında Rusya, Ukraynalı droneların iki Rus askeri üssüne saldırı düzenlediğini ve 3 personeli öldürdüğünü açıklamıştı. Ukrayna savunma bakanlığı ise bu olaylarla ilgilerinin olmadığını açıkladı.

Savunma Bakanı Raznikov da Reuters'e yaptığı açıklamada "Rusya topraklarında olan olaylarla ilgili tek muhtaap Rusya'dır. Ukrayna bir terörist ya da saldırgan devlet değildir." ifadelerini kullandı.