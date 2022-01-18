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Dünya İHA'lar ile vurulan BAE'ye teklif
Dünya

İHA'lar ile vurulan BAE'ye teklif

Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırıya uğramasının ardından İsrail, Arap ülkesine 'istihbarat ve güvenlik desteği' teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 17:54:00 -
İHA'lar ile vurulan BAE'ye teklif

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Yemen'deki İran destekli Husilerin Abu Dabi'ye yönelik saldırısı üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) benzer saldırıların yaşanmaması için 'istihbarat ve güvenlik desteği' teklifinde bulundu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri bugün yaptığı açıklamada BAE'ye yönelik saldırılardan 'Yemen Kasırgası Operasyonu' şeklinde söz ederek, saldırıda İran yapımı Kudüs-2 ve Zülfikar balistik füzeleri ile SİHA kullandıklarını söylemişti.

 

İsrail Başbakanı Bennett, sosyal medya hesabından BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a destek mesajı paylaştı.

Mesajda, İsrail hükümeti ve halkı adına Abu Dabi'de hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileten Bennett, bölgedeki "aşırı güçlere" karşı savaşında BAE ile yakın çalışmaya bağlı olduklarını, müşterek düşmanları yenmek için ortaklıklarını sürdüreceklerini aktardı.

Bennett, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sizlere, vatandaşlarınızı gelecekte benzer saldırılardan korumak için güvenlik ve istihbarat desteği sunmak için hazır bekliyoruz."

İsrail Başbakanı, İsrailli güvenlik teşkilatlarından BAE'nin istemesi halinde bu ülkedeki mevkidaşlarına "her türlü yardımı sağlaması" talimatı verdiğini belirtti.

- Ne olmuştu?

Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine dün düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri bugün yaptığı açıklamada BAE'ye yönelik saldırılardan "Yemen Kasırgası Operasyonu" şeklinde söz ederek, saldırıda İran yapımı Kudüs-2 ve Zülfikar balistik füzeleri ile SİHA kullandıklarını söylemişti.

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