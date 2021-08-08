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Gündem İHA’lar alçaklığı anbean tespit etti! Yunanistan botu fena yakalandı
Gündem

İHA’lar alçaklığı anbean tespit etti! Yunanistan botu fena yakalandı

Sözde Batı uygarlığının önde gelen ülkelerinden gösterilen Yunanistan’ın göçmenlere karşı ne kadar hain uygulamalarda bulunduğuna bir örnek de bugün yaşandı. Ege’de devriye gezen Türk İHA’ları, bir grup düzensiz göçmeni Başak Adası’na gizlice bırakırken tespit etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 13:54:00 - 2021-08-08 13:54:33

 yeniakit  Ankara 

Ege’de devriye gezen Türk İHA’ları, bir grup düzensiz göçmeni Başak Adası’na gizlice bırakırken tespit etti.

İnsanlık dışı eylemi sosyal medya hesabından duyuran Milli Savunma Bakanlığı, "Ülkemizde devam eden yangınları tespit için görev yapan Deniz Kuvvetlerimize ait İHA’lar, Yunanistan’a ait LS-134 botunun Kaş’ın güneyindeki Başak Adamıza yaklaştığını tespit etti. Yapılan takipte Yunan botunun bir grup düzensiz göçmeni Başak Adası’na bıraktığı tespit edildi. Yunan botu tarafından yaşam olmayan Başak Adası’nda ölüme terk edilen göçmenler hemen Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek kurtarıldı" ifadeleriyle suçüstü durumunu ifşa etti.

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