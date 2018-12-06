İHA pilotu aranıyor! Selçuk Bayraktar böyle duyurdu: Elini çabuk tut!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan "BAYRAKTAR TB2 & AKINCI takımı seni bekliyor!" başlığıyla yeni personelalımı yapacaklarını duyurdu.

İHA pilotu alınacak

Bayraktar, başta İHA pilotu olmak üzere bir çok alanda personel alımı yapacaklarını duyurdu. İHA pilotu olmak isteyenlerin taşıması gereken şartları şu şekilde sıraladı:

Üniversitelerin/Yüksek Okulların Pilot Eğitimi, Elektronik, Elektrik, Makine, Uçak vb. bölümlerinden mezun veya ilgili alanda görev yapmış tecrübeye sahip,

Tercihen PPL lisansına sahip,

Temel havacılık bilgisine sahip olan,

Temel seviyede elektronik ve mekanik bilgisine sahip,

Tercihen İHA operatörü veya İHA operatörlük kariyeri düşünen,

İleri seviyede İngilizce bilen,

Uzun süreli yurt içi/yurt dışı çalışma engeli olmayan,

İstanbul dışında eğitim, test, kurulum veya uçuş vb. çalışmalarda bulunabilecek,

Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,

Askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlik mükellefiyeti olmayan,

Tercihen benzer görevlerde deneyim sahibi takım arkadaşları aranmaktadır.

Öte yandan Bayraktar açık pozisyonları şu şekilde sıraladı:

Akıllı Sistemler-Gelişmiş Otonomi

Ana Veri Uzmanı

Analiz ve Test Mühendisi

Üretim Planlama Mühendisi

Üretim Planlama Sorumlu Mühendisi

Üst Düzey Yönetici Asistanı

Bilgi Teknolojileri Geliştirme Uzmanı

Bilgi Teknolojileri Teknik Destek Sorumlusu

CAM Mühendisi

Elektro Optik Bakım Mühendisi

Elektro Optik Bakım Teknisyeni

Elektro Optik Sistemler Kalite Sorumlusu

Elektronik Donanım Tasarım Mühendisi

Endüstri Mühendisi

Gömülü Yazılım Mühendisi

Grafiker

Kablaj Mühendisi

Kablaj Teknisyeni

Kalite Mühendisi

Karar Destek Sistemleri/Operasyon Teknolojileri Uzmanı

Kompozit Parça İmalat Teknisyeni

Kompozit İmalat Mühendisi

Kontrol Mühendisi

PCB Tasarım Teknikeri

Saha Personeli (Teknisyen)

Satınalma / Tedarikçi Yönetimi Uzmanı

Tasarım Mühendisi

Teknik Dokümantasyon Uzmanı

Teknik Ressam

Vision Engineer

Yapay Zeka Yazılım Uzmanı

Yazılım Kalite Uzmanı

Yazılım Mühendisi (Nesne Tabanlı)

İha Pilotu

İnsan Kaynakları Yöneticisi

İtki ve Akışkan Sistemler Tasarım Mühendisi