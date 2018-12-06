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İHA pilotu aranıyor! Selçuk Bayraktar böyle duyurdu: Elini çabuk tut!

Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada yeni İHA pilotlarının alınacağını duyurdu.

06 Aralık 2018 Perşembe 16:00
İHA pilotu aranıyor! Selçuk Bayraktar böyle duyurdu: Elini çabuk tut!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan "BAYRAKTAR TB2 & AKINCI takımı seni bekliyor!" başlığıyla yeni personelalımı yapacaklarını duyurdu.

İHA pilotu alınacak

Bayraktar, başta İHA pilotu olmak üzere bir çok alanda personel alımı yapacaklarını duyurdu. İHA pilotu olmak isteyenlerin taşıması gereken şartları şu şekilde sıraladı:

Üniversitelerin/Yüksek Okulların Pilot Eğitimi, Elektronik, Elektrik, Makine, Uçak vb. bölümlerinden mezun veya ilgili alanda görev yapmış tecrübeye sahip,
Tercihen PPL lisansına sahip,
Temel havacılık bilgisine sahip olan,
Temel seviyede elektronik ve mekanik bilgisine sahip,
Tercihen İHA operatörü veya İHA operatörlük kariyeri düşünen,
İleri seviyede İngilizce bilen,
Uzun süreli yurt içi/yurt dışı çalışma engeli olmayan,
İstanbul dışında eğitim, test, kurulum veya uçuş vb. çalışmalarda bulunabilecek,
Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
Askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlik mükellefiyeti olmayan,
Tercihen benzer görevlerde deneyim sahibi takım arkadaşları aranmaktadır.

Öte yandan Bayraktar açık pozisyonları şu şekilde sıraladı:

Akıllı Sistemler-Gelişmiş Otonomi
Ana Veri Uzmanı
Analiz ve Test Mühendisi
Üretim Planlama Mühendisi
Üretim Planlama Sorumlu Mühendisi
Üst Düzey Yönetici Asistanı
Bilgi Teknolojileri Geliştirme Uzmanı
Bilgi Teknolojileri Teknik Destek Sorumlusu
CAM Mühendisi
Elektro Optik Bakım Mühendisi
Elektro Optik Bakım Teknisyeni
Elektro Optik Sistemler Kalite Sorumlusu
Elektronik Donanım Tasarım Mühendisi
Endüstri Mühendisi
Gömülü Yazılım Mühendisi
Grafiker
Kablaj Mühendisi
Kablaj Teknisyeni
Kalite Mühendisi
Karar Destek Sistemleri/Operasyon Teknolojileri Uzmanı
Kompozit Parça İmalat Teknisyeni
Kompozit İmalat Mühendisi
Kontrol Mühendisi
PCB Tasarım Teknikeri
Saha Personeli (Teknisyen)
Satınalma / Tedarikçi Yönetimi Uzmanı
Tasarım Mühendisi
Teknik Dokümantasyon Uzmanı
Teknik Ressam
Vision Engineer
Yapay Zeka Yazılım Uzmanı
Yazılım Kalite Uzmanı
Yazılım Mühendisi (Nesne Tabanlı)
İha Pilotu
İnsan Kaynakları Yöneticisi
İtki ve Akışkan Sistemler Tasarım Mühendisi

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:00
  1. İstanbul
  2. EKONOMİ
  3. Selçuk Bayraktar
  4. Türkiye Teknoloji Takımı
  5. BAYRAKTAR TB2
  6. AKINCI

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