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İğrenç olay! 3 erkek çocuğa istismarda bulunan şahıs tutuklandı

Antalya Manavgat'ta temizlik işçisi olarak çalışan ve 3 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen temizlik işçisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

02 Temmuz 2019 Salı 18:47
İğrenç olay! 3 erkek çocuğa istismarda bulunan şahıs tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 12 yaşından küçük 3 erkek çocuğuna cinsel içerikli film izlettirip, istismarda bulunduğu öne sürülen temizlik işçisi U.Ş., tutuklandı.

Manavgat'ta temizlik işçisi olarak çalışan U.Ş., iddiaya göre, mesai saatleri bittiği zaman sokakta temizlik yaparken, tanıştığı 3 erkek çocuğunu evine davet etti.

Çocukları kandırarak onlara cinsel içerikli film izlettiği öne sürülen U.Ş., bu sırada çocuklardan birine de cinsel istismarda bulundu. U.Ş.'nin sarkıntılık etmesine sert tepki göstererek evden ayrılan çocuklar olayı ailelerine anlattı. Ailelerin jandarmaya başvurması üzerine U.Ş. evinde gözaltına alındı.

Evinden cephanelik çıktı

U.Ş.'nin evinde yapılan aramada, 3'ü kurusıkı 4 tabanca, 42 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 21 av tüfeği fişeği, 45 kurusıkı tabanca mermisi, 140 çeşitli boy ve cinste bıçak, samuray kılıcı, 'Zülfikar' diye tabir edilen kılıç, 4 pala, 4 komando bıçağı, 3 balta, muştalı bıçak, suikast bıçağı, 4 parmak muştası, kelepçe, pornografik içerikli 45 CD, dizüstü bilgisayar, 3 taşınabilir bellek ele geçirildi.

Jandarmada 12 yaşından küçük 2 çocuğun ifadesi avukat ve pedagog eşliğinde alınırken, sarkıntılık suretiyle cinsel istismara uğrayan çocuk ise ifadesi alınmak üzere Antalya Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) gönderildi. Şüpheli U.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

U.Ş. ifadesinde, çocuklara cinsel istismarda bulunmadığını belirterek, "Çocuklar eve gelerek, porno film izlemek istediklerini söyledi. Ben olmaz dedim ama onlar ısrar edince izletmek zorunda kaldım. Çocuklara sarkıntılık etmedim. Suçsuzum" dedi.

U.Ş. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 18:47
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