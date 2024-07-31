İğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Bu senin kaçıncı rezaletin CHP

Manisa'da CHP'li Yunus Emre Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, CHP Yunus Emre İlçe Başkanı Mehmet Arslan ve beraberindeki belediye çalışanlarının doğum günü partisinde içkili alem yaptıkları görüntüleri ortaya çıktı. Belediyede ve CHP'de yönetici konumundaki kişilerin herkese örnek olması gerekirken, içki içerken alkollü hallerini paylaştıkları görüntüler tepkilere yol açtı. Videonun en başında Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan'ın 'Merhaba ben Özge. Bu benim ilk içkim. Hoppa' dediği görülürken, Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan'ın elindeki kadehi kameraya gösterip, 'Merhaba ben Mehmet Arslan. Bu benim ikinci içkim' dediği duyuldu.

BAŞKAN MEHMET ARSLAN AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Aynı videoda aldığı alkolün etkisiyle ayakta durmakta ve kameraya bakmakta güçlük çeken Başkan Mehmet Arslan'ın, 'Bu senin kaçıncı içkin?' sorusuna bu kez, 'Bu benim birinci içkim' diye cevap vermesi dikkat çekti. Görüntülerde yanındaki kadının ise aşırı derecede alkollü olması nedeniyle aynı soruya CHP'li Arslan adına, 'Sayısız' dediği duyuldu. Daha sonra görüntüyü çeken kişi de, Arslan'ın 'Birinci içkim' yanıtına gülerek tepki verdi.

BU BENİM SON İÇKİM VE HALA SARHOŞ DEĞİLİM

Videonun sonlarında elindeki içki kadehiyle pistte dans eden CHP'li Yunus Emre Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan'ın 'Bu benim son içkim ve hala sarhoş değilim' dediği görüldü. Özge Arslan'ın yanında tekrar görünen Mehmet Arslan bu kez sarhoş haliyle, 'Bu benim son içkim asla değil' diyor. Özge Arslan ise aldığı alkolün etkisiyle boş plastik bardağını önce eliyle kameraya gösterip daha sonra ağzıyla tutarak garip hareketler sergiliyor.

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VATANDAŞLARDAN SERT TEPKİ

Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki çekti. Vatandaşlar X'te paylaşılan görüntülerin altına yorum yaparak tepkilerimi dile getirdi. Komandoastek73 isimli kullanıcı, 'Allah memleketimizi korusun' derken, başka bir vatandaş ise, 'Hallerine bak. İlk içkim derken bile çok da doğru söylemiyorlar' dedi. Abdullah hoca, 'Zıkkım için' şeklinde tepki gösterdi.