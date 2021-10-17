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Gündem İğnelerini kızına yaptırdı, ölümden döndü
Gündem

İğnelerini kızına yaptırdı, ölümden döndü

61 yaşındaki Halittin Altun, köydeki sağlık ocağına doktorun gelmediği günlerde iğneleri kızına yaptırınca ölümden döndü.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 11:25:00 -
İğnelerini kızına yaptırdı, ölümden döndü

Niğde'de yaşayan 61 yaşındaki diyabet hastası Halittin Altun, kolundaki ağrılar nedeniyle hastaneye gitti. Burada kendisine iğne yazılan Altun, köydeki sağlık ocağına doktorun gelmediği günlerde iğneleri kızına yaptırdı. Bir süre sonra her iki kalçasında da ağır oluşan ve ateşlenen Altun, kentteki hastanelerde rahatsızlığına çare bulamayınca Konya'daki özel bir hastaneye başvurdu.

Yumruk büyüklüğünde apse oluştu

Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Dr. Yusuf Aksoy, hastaya yapılan tetkik ve muayene sonrasında her iki kalçasına da yoğun şekilde enjeksiyon yapıldığını tespit ettiklerini söyleyerek, "Hastanın kalçasında yumruk büyüklüğünde uzun süreli apse oluştuğunu ve böbrek fonksiyonlarının bozduğunu tetkik ettik." diye konuştu.

“Yürüyemiyordum”

Aksoy, Altun'un apse tedavisi yapıldıktan sonra damardan verilen yoğun bir antibiyotik tedavisiyle genel durumunun düzeldiğini, özellikle diyabet hastası kişilerin iğnelerini sağlık kuruluşlarında yaptırması gerektiğini belirtti.

Hasta Altun da operasyonla kalçasındaki apsenin alındığını ve sağlığına kavuştuğunu söyleyerek, "Daha önce hareket dahi edemiyordum, yürüyemiyordum." dedi.

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