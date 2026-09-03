İğneada'daki sel faciasında ruhsatsız tesiste 6 kişinin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasına, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanan tutuklu sanık Bülent B. ile hayatını kaybedenlerin yakınları Safiye Yaşa, Kadir Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Emine Solmaz ve Çiçek Dinç katıldı.

Tutuksuz sanıklar Cenan A, Sevcan U. ve Büşra G. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Savcı, sanıklar Bülent B, Büşra G, Cenan A. ve Sevcan U’nun, hayatını kaybeden Ahmet Baki Şimşek, Selman Bağışlar, Ümit Solmaz, Rahile Şimşek, Mihriban Bağışlar ve Suna Duman’a karşı "olası kastla öldürme", selden yaralı kurtulan Kerem Şimşek, Hüseyin Duman ve Mila Duman’a karşı ise "olası kastla yaralama" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada ayrıca Bülent B’nin tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların ise hükümle birlikte tutuklanmasına karar verilmesi istendi.

Müştekiler ve avukatlarının mütalaaya ilişkin beyanlarının ardından sanıkların savunmaları alındı.

BEN KATİL DEĞİLİM

Tutuklu sanık Bülent B, sel felaketini öngöremediğini ve suçsuz olduğunu savundu.

Savunma sırasında Bülent B. ile müşteki Çiçek Dinç arasında sözlü tartışma yaşanması üzerine duruşmaya ara verildi.

Bu sırada müşteki Mehmet Han Yaşa ile sanık avukatları arasında da tartışma çıktı. Yaşa, bir avukatın kendisini ittiğini öne sürerek Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Aranın ardından savunmasına devam eden Bülent B, "Ben katil değilim. Ben insanları nasıl öldürürüm? Vallahi billahi suçsuzum. Böyle bir felaketi öngöremedim." dedi.

Tesisin mührünü kırmadığını ve yıkım kararının kendisine ulaşmadığını öne süren Bülent B, olaydan bir gün önce kendisinin de tesiste konakladığını belirtti.

Sanık Büşra G. ise yöneticiliğinin kağıt üzerinde olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Sanıklar Cenan A. ve Sevcan U. da mütalaaya karşı savunma yaptı.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, sanık Bülent B'yi "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanıklar Cenan A. ve Büşra G'ye aynı suçtan 7 yıl 6’şar ay hapis cezası veren heyet, haklarındaki adli kontrol hükümlerinin devamına hükmetti.

Sanık Sevcan U'nun ise beraatine karar verildi.

Duruşmanın ardından hayatını kaybedenlerin yakınları adliye binası önünde basın açıklaması yaptı.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Demirköy ilçesinde 5 Eylül 2023'te etkili olan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına neden olmuştu.

Değirmen Deresi'nin taşması sonucu sel sularının ulaştığı kamp alanındaki bungalovlar sürüklenmiş, tesiste konaklayan 12 kişiden 6'sı kurtarılmıştı.

Arama kurtarma çalışmalarında Rahile Şimşek, Suna Duman, Ümit Solmaz, Selman Bağışlar, Mihriban Bağışlar ve Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından işletme yetkilileri hakkında dava açılmıştı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Kasım 2024’te işletme sahibi Bülent B’yi "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 11 yıl 3 ay, sanıklar Cenan A. ve Büşra G’yi 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırmış, Sevcan U'nun beraatine karar vermişti.

İSTİNAF VE YARGI SÜRECİ

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Bülent B’ye verilen cezanın olayın ağırlığıyla orantılı olmadığı, bazı tanıkların mahkeme huzurunda dinlenmediği ve olay yerine ait kamera görüntülerinin bulunduğu belirtilen hard disklerin incelenmesi gerektiği gerekçeleriyle hükmü bozarak dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Bozma kararının ardından yapılan yeniden yargılamada Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Ekim 2025'te Bülent B'yi 18 yıl, Cenan A. ve Büşra G'yi 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırmış, Sevcan U'nun beraatine hükmetmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise hakimlerin reddine ilişkin itirazların kanunda öngörülen usulle incelenmesi sağlanmadan yargılamaya devam edilerek hüküm kurulmasını hukuka aykırı bularak kararı bozmuştu.

Daire, dava dosyasının yeniden görülmek üzere Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.