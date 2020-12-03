  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İGGT Genel Kurulu, Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak
Ekonomi

İGGT Genel Kurulu, Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) uzmanlaşmış bir kuruluşu olan İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı’nın (İGGT) 3. Genel Kurul Toplantısı Tarım ve Orman Bakanlığı ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:33:00 -
İGGT Genel Kurulu, Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak

Toplantıya İGTT’ye üye ülkelerden 15 bakan, 9 bakan yardımcısı ile çok sayıda üst düzey temsilci katılıyor. Etkinlik çerçevesinde dün ‘Kıdemli Memurlar Toplantısı’ yapıldı. Bugün ise ‘Bakanlar Oturumu’ gerçekleştirilecek. 34 İİT üye ülkesi tarafından kuruluş anlaşması imzalanan İGGT’nin çalışma alanları arasında tarım, kırsal kalkınma, gıda güvenliği, bilgi ve teknoloji paylaşımı, çölleşme, ormanların yok olması, erozyon, suyun verimli kullanımı ile sınır ötesi hastalıklar gibi konular yer alıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MEB'den flaş uzaktan eğitim kararı! Pilot kurumlarda başlatıldı
Eğitim

MEB'den flaş uzaktan eğitim kararı! Pilot kurumlarda başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, hayat boyu öğrenme kurslarında uzaktan eğitim uygulamalarını pilot kurumlarda baş..
Abdullah Ağar, PKK'nın Sincar oyununu deşifre etti
Gündem

Abdullah Ağar, PKK'nın Sincar oyununu deşifre etti

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın çekileceği söylenilen Sincar oyununu deşifre etti. Ağar, "Burada bir aldatma var aslında. Sincar'ın k..
Siirt Kurtulan depremi çöken bina var mı?
Gündem

Siirt Kurtulan depremi çöken bina var mı?

Siirt depremi yıkılan bina var mı? Siirt Kurtulan depremi yıkılan bina var mı? Siirt depremi ölü yaralı var mı? soruları Siirt’in Kurtulan i..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay