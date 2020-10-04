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Aktüel Iğdırlılar, Azerbaycan’a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı
Aktüel

Iğdırlılar, Azerbaycan’a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 22:48:02 -
Iğdırlılar, Azerbaycan’a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da binlerce kişi, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını ve Azerbaycan topraklarını işgal etmesine tepki göstermek isteyen Iğdırlı vatandaşlar, Vali Yolu Caddesi'nde bir araya geldi.

Tamamı sosyal medya üzerinden organize olan grup, buradan araçlarla caddelerde tur atarak Azerbaycan ve Türkiye bayrakları açıp "Karabağ Azerbaycan'ındır" sloganları attı.

Binlerce kişinin ve çok sayıda aracın katıldığı etkinliğe, görevli polisler de siren çalarak destek verdi.

Etkinliği organize eden vatandaşlardan Volkan Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu göstermek için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Etkinliğe halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirten Tuncer, "Saat 21.00'de tüm Iğdır halkı evlerinin balkonlarındaydı. Vatandaşların araçlarıyla bir konvoy düzenledik. Bu kendiliğinden gelişen bir olaydı." dedi.

Iğdır halkının organizasyona gönülden katıldığını aktaran Tuncer, şöyle devam etti:

"Halkın ne kadar Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösteren bir etkinlikti. Çok güzel bir katılım vardı, Iğdır tek yürek şeklinde kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösterdi. Buradan sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu duyurmak istiyoruz."

Vatandaşlar Ermeniler tarafından katledilen Şehit Türkler Anıtı'nın önüne kadar konvoy halinde hareket ettikten sonra etkinliği sonlandırdı.


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