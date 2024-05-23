  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Iğdırlı şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı
Yerel

Iğdırlı şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-23 07:47:00 -

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba’nın acı haberi askeri yetkililer tarafından ailesine verilirken baba evine Türk bayrağı asıldı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu şehit oldu.

Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba’nın acı haberi askeri yetkililer tarafından ailesine verilirken Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba’nın bekar ve 5 erkek 2 kız 7 kardeş olduğu, ayrıca Sedat Zorba adında ikizi olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin gün içinde defin edileceği belirtilirken defin saatin daha sonra açıklanacağı öğrenildi.

Gazze'de şehit sayısı artıyor!
Gazze'de şehit sayısı artıyor!

Dünya

Gazze'de şehit sayısı artıyor!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hem katletti hem vermedi! Şehit Hasan Saklanan'ın cenazesi teslim alındı
Hem katletti hem vermedi! Şehit Hasan Saklanan'ın cenazesi teslim alındı

Gündem

Hem katletti hem vermedi! Şehit Hasan Saklanan'ın cenazesi teslim alındı

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Gündem

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23