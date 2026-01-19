  • İSTANBUL
Iğdır'da yeni dönem başladı! Vali Taşolar görevi devraldı!

Iğdır'da yeni dönem başladı! Vali Taşolar görevi devraldı!

Çankırı Valiliği'nden Iğdır Valiliği'ne atanan Mustafa Fırat Taşolar, kente gelerek yeni görevine resmen başladı. Valilik önünde düzenlenen törenle karşılanan Taşolar, makamına geçmeden önce şehre ve halka yönelik önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çankırı Valiliği’nden Iğdır Valiliği’ne atanan Mustafa Fırat Taşolar, tören mangasını selamladıktan sonra kendisini çiçekle karşılayan çocuklara hediye verdi. Valilik bahçesinde vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından karşılanan Vali Taşolar, kısa bir açıklama yaptı. Devlet hizmetinin bir bayrak yarışı olduğunu söyleyen Vali Taşolar, “Bir emaneti almak ve onu aldığından daha ileriye götürmek esastır. Bizler de bugün büyük bir emaneti, büyük bir sorumluluğu devralıyoruz. Bu ülkenin her şehri özeldir, kendine ait hususiyetleri vardır. Ancak Iğdır özelinde şunu ifade etmek isterim ki; Iğdır, bu coğrafyada geçirdiğimiz binlerce yılın izlerini taşıyan; medeniyetimizin tüm merhalelerinden izler barındıran, çarşısında, sokağında, yaylasında, havasında, suyunda bizim kardeşliğimizi taşıyan çok farklı bir şehir. Güzelliklerin, huzurun şehri. Leyleğinden kır çiçeklerine kadar, kayısı bahçelerinden Kafkas dansına kadar her yönüyle zarafetin ve güzelliğin şehri. Ticaretten turizme kadar çok yüksek bir potansiyeli olan bir şehir. İnşallah bu potansiyeli geliştirme, bu şehrin güzelliklerini dünya ile buluşturma gayreti içinde olacağız” diye konuştu.

Sadece kapısı değil, gönlü de her daim açık olmanın gayreti içinde olacağını ifade eden Taşolar, “Bizim çalışma düsturumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği ‘Millete efendi olma değil, millete hizmetkâr olma’ anlayışıdır. İnşallah tıpkı Çankırı’da olduğu gibi burada da bu anlayışla, vatandaşımızla hemhal olmaya devam edeceğiz. Sadece kapısı değil, gönlü de her daim açık bir evladınız olmanın gayreti içinde olacağız. Ben bu vesileyle, her birinize tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim bizi hem kendisine hem sizlere mahcup eylemesin” dedi.

Vali Taşolar, açıklama sonrası görevine başladı.

 

ÇİÇEK YERİNE FİDAN BAĞIŞI

Bu arada Iğdır’ın yeni valisi Taşolar, tebrik ziyareti için çiçek, çelenk ya da benzeri hediyeler yerine fidan bağışı yapılmasını istedi. Vali Taşolar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Iğdır Valiliği görevine atanmam dolayısıyla gösterdiğiniz ilgi, samimiyet ve güzel dilekleriniz için her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Tebrik ziyaretlerinizde çiçek, çelenk ya da benzeri hediyeler getirmemenizi özellikle rica ediyorum. Dileyen hemşehrilerimin, bu güzel niyetlerini Orman Bölge Müdürlüğümüz aracılığıyla fidan bağışına dönüştürmeleri ve Iğdır’ımızın geleceğine nefes olmaları bizleri ayrıca memnun edecektir. İnanıyorum ki bugün dikilen her fidan; yarın Yeşil Iğdır adına atılmış kalıcı bir adım, çocuklarımıza bırakılacak en kıymetli miraslardan biri olacaktır” dedi. (DHA)

 

