Iğdır'da uyuşturucu operasyonu Bir köydeki operasyonda 16 kilo esrar ve bir miktar Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen bazı kişilerin bahçesine Hint keneviri bitkisi ektiği yönündeki bilgi üzerine merkeze bağlı Karaçomak köyündeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan bir evde 16 kilogram esrar ile bahçeye ekilen bir miktar Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olaya ilişkin F.T, A.T. ve M.K. yakalandı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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