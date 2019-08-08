Iğdır’da terör propagandasına 6 gözaltı Iğdır’da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Iğdır’da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde PKK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.