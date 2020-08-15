Iğdır'da sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı
IĞDIR (AA) - Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada PKK/KCK propagandası yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.