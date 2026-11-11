  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Binlerce öğrenci tahliye edildi! O ülkede 300 okula aynı anda bomba ihbarı yapıldı Başkan Erdoğan dünya liderlerinin yüzüne söyledi: Gazze insanlığın ortak utancıdır Guterres'ten COP31'de iklim çağrısı: Ülkeler üzerine düşeni yapmalı Başkan Erdoğan'dan COP31'de flaş sözler Göktaş'ın elini havada bıraktı! YP’li kadın başkandan Bakan’a terbiyesizlik Eşi casusluktan sorgulanınca algı operasyonuna soyundu! İşte TİP’li Şık’ın, Gürlek’e iftiralarının perde arkası! 6 kıtadan 102 lider buluştu: COP31'de aile fotoğrafı Amaç denizdeki gücümüzü kırmak... Türkiye’ye karşı yeni seyir füzesi! Alın size hukuk devleti! Epstein raporundan skandal çıktı Bıçak kemiğe dayandı! Filistinli gence yapmadıkları alçaklık kalmadı
Gündem Iğdır’da sınır hattında 11 düzensiz göçmen yakalandı!
Gündem

Iğdır’da sınır hattında 11 düzensiz göçmen yakalandı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Iğdır’da sınır hattında 11 düzensiz göçmen yakalandı!

Iğdır’da, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ağrı Dağı eteklerindeki Erhacı mevkiinde termal görüntüleme ve arazi tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sırasında bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sınır hattından yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları belirlenen 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Anne ve kızının ölümüne neden olan 4 bozayı öldürüldü
Anne ve kızının ölümüne neden olan 4 bozayı öldürüldü

Gündem

Anne ve kızının ölümüne neden olan 4 bozayı öldürüldü

Seyir halindeki otomobil alev aldı! Sürücü son anda kurtuldu
Seyir halindeki otomobil alev aldı! Sürücü son anda kurtuldu

Gündem

Seyir halindeki otomobil alev aldı! Sürücü son anda kurtuldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23