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Ekonomi

Iğdır’da şeker pancarı yetiştiriciliği

Iğdır’da şeker pancarı ekiliş alanları 2019 yılında yaklaşık 330 dekar iken, 2020 yılında ise 2 bin dekara yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 12:32:06 -
Iğdır’da şeker pancarı yetiştiriciliği

Iğdır’da şeker pancarı ekiliş alanları 2019 yılında yaklaşık 330 dekar iken, 2020 yılında ise 2 bin dekara yükseldi.


2020 yılında en fazla şeker pancarı ekilen yerler Iğdır merkez Yüzbaşılar, Tacirli, Özdemir ve Kazancı köylerinde gerçekleştirildi. Iğdır’da, şeker pancarı ekilişine mart ayının son haftasıyla nisan ayının ilk haftalarında başlanırken, bu yıl kentte görülen aşırı yağışlar sebebiyle ekilişi nisan ayı sonlarında ancak yapılmasına rağmen gelişimin çok iyi olduğu gözlemlendi.


2020 yılı için dekar başına ortalama 6 ila 8 ton verim alınması öngörüldüğü belirtildi.

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