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Aktüel

Iğdır’da Nisan ayında 383 bin TL değerinde kaçak sigara tütünü ele geçirildi

Iğdır’da Nisan ayı içinde yapılan yol kontrol ve arama çalışmalarında, piyasa değeri yaklaşık 383 bin TL olan kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:14:21 -
Iğdır’da Nisan ayında 383 bin TL değerinde kaçak sigara tütünü ele geçirildi

Iğdır’da Nisan ayı içinde yapılan yol kontrol ve arama çalışmalarında, piyasa değeri yaklaşık 383 bin TL olan kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nisan ayı içinde yapılan yol kontrol ve arama çalışmalarında piyasa değeri yaklaşık 383 bin TL olan kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. 15 bin 430 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirilirken, şüpheli 5 şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

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