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Yerel Iğdır'da motosiklet hırsızlığına karışan 4 çocuk hakkıdna tutuklama kararı
Yerel

Iğdır'da motosiklet hırsızlığına karışan 4 çocuk hakkıdna tutuklama kararı

Yeniakit Publisher
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Iğdır'da motosiklet hırsızlığına karışan 4 çocuk hakkıdna tutuklama kararı

Iğdır'da meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayı, polis ekiplerinin kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda aydınlatıldı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.


Bölgede gerçekleştirilen detaylı kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, olayların şüphelilerinin M.C.A., Ö.D., M.C.M. ve C.K. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı motosikletler eksiksiz şekilde sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 suça sürüklenen çocuk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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