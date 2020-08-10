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Aktüel

Iğdır'da kayalıklarda mahsur kalan ineği AFAD ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 13:05:06 -
Iğdır'da kayalıklarda mahsur kalan ineği AFAD ekipleri kurtardı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da kayalıklarda mahsur kalan inek için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri seferber oldu.

Tuzluca ilçesine bağlı Sarıbulak köyü sakinleri, kayalık alandan geçerken düşerek mahsur kalan ineğin kurtarılması için AFAD'dan yardım istedi.

Bölgeye giden AFAD ekipleri, ineğin bulunduğu alana tırmanış ipleri yardımıyla ulaştı. Yaralı inek, köylülerin de yardımıyla bulunduğu alandan çıkarılarak aşağı indirildi.

İnek, kamyonete yüklenerek veterinere götürüldü.

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